Director de Migraciones asegura que acuerdo con Venezuela para retomar vuelos de expulsión está “muy cerca”

El director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, afirmó que recibieron un salvoconducto para migrantes venezolanos que se encuentren sin documentos. Además, aclaró que aún falta un acuerdo político para que en Venezuela se reciban los vuelos con personas expulsadas en Chile.

En conversación con Primera Pauta, Sauerbaum sostuvo que cree “que estamos muy cerca del acuerdo” sobre el retorno de migrantes venezolanos que se encuentren en calidad irregular y destacó la entrega de un salvoconducto que facilitaría el traslado de personas que no cuenten con identificación.

“Nosotros tenemos diálogos con ellos informales permanentemente. Nos están llamando hace unos días, por ejemplo. Por fin nos llegó un documento que permite sacar masivamente a los venezolanos con un salvoconducto que ellos autentificaron“, explicó.

Respecto a la probabilidad de retomar los vuelos de expulsión a Venezuela, explicó que aún no es posible concretarse debido a la ausencia de un acuerdo político para que dicho país pueda recibir los vuelos y a las personas. Y que espera a la información sobre la reunión del presidente José Antonio Kast con la presidenta subrogante de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Previo al terremoto, nosotros teníamos conversaciones muy fluidas. Esto se interrumpió por el terremoto y ahora se ha ido retomando. Más todavía con el encuentro que el presidente tuvo con la presidenta Delcy Rodríguez de Venezuela. Así que yo espero reunirme también con el presidente los próximos días y seguramente nos va a contar más detalles“.

Además, concluyó que Venezuela ha pedido al país que “consideremos vuelos de personas voluntarias y humanitarios, de mucha gente que legítimamente se quiere ir bien“.

“Cinco días es absolutamente insuficiente”

Consultado por el rechazo de diputadas y diputados a la reforma constitucional que busca ampliar el plazo de detención a migrantes irregulares impulsado por el Ejecutivo, Sauerbaum defendió la propuesta de ampliar de cinco a 30 días y afirmó que “cinco días es absolutamente insuficiente“.

“Yo creo que el acuerdo de 30 días es un acuerdo que era bastante prudente respecto de lo que presentaron el ministro de Justicia y el ministro de Seguridad. Este es un proyecto que no es de interior, es un proyecto del sector de seguridad pública“, explicó.

Añadió también que existe una “necesidad imperiosa” sobre la extensión de los plazos de detención: “En cinco días nosotros tenemos que enfrentar la detención de la persona, tenemos que retenerla, tenemos que enfrentar los posibles recursos de amparo y evacuar todos los informes que la justicia nos pide. También tenemos que comprar los pasajes para esta persona y para los PDI que lo van a acompañar. Muchos de ellos, la gran mayoría, no tienen documentos”.

“Por lo tanto, los documentos tenemos que tramitarlos con los consulados y las embajadas respectivas. Y más encima, poder hacer el contacto con el país que lo va a recepcionar para que efectivamente nos deje aterrizar el avión, entre otras cosas. Entonces, cinco días es absolutamente insuficiente“, concluyó el director nacional de Migraciones.