“No nos parece que usen la política exterior para atacar”: Gobierno responde a Bachelet y Boric tras críticas por el Escudo de las Américas

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, criticó este viernes la declaración conjunta de los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric en la que llamaron al mandatario José Antonio Kast a reconsiderar la adhesión de Chile al Escudo de las Américas.

“Generalmente, nosotros no comentamos las opiniones contingentes de los expresidentes de la República; sin embargo, el Gobierno también quisiera hacer presentes algunas notas sobre la declaración que firmaron los expresidentes Boric y Bachelet”, señaló en la vocería.

En primer lugar, Pavez presentó sus reparos respecto al canal con el que las exautoridades abordaron la incorporación del país a la iniciativa de cooperación internacional contra el crimen organizado.

“Hay una forma en que los presidentes tienen comunicación permanente en múltiples aspectos y no nos parece, en primer lugar, que una declaración pública sea el camino para poder expresar las posiciones respecto de la forma en que se conduce la política exterior”, sostuvo.

En esa línea, criticó el abordaje de la política exterior por parte de los expresidentes: “No nos parece que los presidentes usen la política exterior de Chile para poder representar o atacar al Gobierno en una materia que es muy importante para todos los chilenos, que es mejorar la persecución del crimen organizado”.

Asimismo, reiteró que la adhesión de Chile al Escudo de las Américas no implica “cesión de soberanía alguna” y que no es un tratado internacional, sino una instancia de coordinación.

“Hay una intención de hacer una confrontación política”

Al ser consultado más en detalle por los reparos de los expresidentes y si estos tendrían relación con el retiro de apoyo del Gobierno a la candidatura de Bachelet, Pavez planteó que hay una “intención de hacer una confrontación política”.

“Nos parece que hay una intención de hacer una confrontación política respecto de la línea del Gobierno en materia de política exterior, que no corresponden ni la forma ni el fondo de cómo se hizo esta declaración por parte de los expresidentes”, afirmó.

De esta forma, hizo un llamado “a que la relación entre los expresidentes se haga como se hace tradicionalmente en nuestro país, porque las puertas del Palacio de La Moneda siempre están disponibles y los conductos regulares también”.

“Lo que hubo en este caso fue una confrontación política a propósito de un tema de política exterior, lo que nos parece que no corresponde en el fondo, ni tampoco en las formas en que estas declaraciones fueron expresadas”, cerró.