Cobre cierra la semana levemente bajo los US$ 6,7 la libra tras caídas en inventarios en Londres y Shanghái

El cobre cerró esta semana en US$ 6,68 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), con un alza semanal de 1,45%, según el informe semanal del Mercado Internacional del Cobre elaborado por la Dirección de Estudios y Políticas Públicas.

El promedio del precio en lo que va de 2026 alcanzó US$ 6,09 la libra, un 40,57% por sobre igual período de 2025.

Según el reporte, la menor disponibilidad inmediata de metal en China y Londres sostuvo el precio durante la semana, pese a la presión que ejercieron el dólar y las expectativas de nuevas alzas de tasas en Estados Unidos. Las compras previas a los feriados chinos y los riesgos de suministro en Chile reforzaron ese soporte, aunque el informe precisó que esto todavía no confirma una recuperación generalizada de la demanda.

El dólar se aproximó a máximos de dos meses durante la semana, respaldado por las expectativas de nuevas alzas de tasas ante las presiones inflacionarias, lo que encareció el cobre para los compradores que utilizan otras monedas y elevó los costos de financiamiento.

El viernes, sin embargo, una moderación tanto del dólar como del precio del petróleo alivió parcialmente esas presiones, aunque persistió la cautela entre los inversionistas.

En China, las compras destinadas a reponer existencias antes de los feriados respaldaron la demanda inmediata del metal. La prima de Yangshan, el pago adicional que se cobra por el cobre importado a ese mercado, alcanzó US$ 119 por tonelada al inicio de la semana.

En Londres, el precio contado superó al contrato a tres meses en aproximadamente US$ 125 por tonelada el jueves, lo que significa que los compradores pagaron más por recibir el metal de inmediato, revirtiendo la señal de menor urgencia que se había observado la semana anterior.

Escondida y Centinela suman incertidumbre al mercado

En Chile, Escondida suspendió sus operaciones tras un accidente fatal y posteriormente informó una reanudación progresiva de sus actividades. A ello se sumaron las negociaciones laborales en curso en Escondida y Centinela, que añadieron incertidumbre al mercado, aunque el informe precisó que no corresponde asumir huelgas ya materializadas ni pérdidas de producción determinadas a partir de estos antecedentes.

Por su parte, el Grupo Internacional de Estudio del Cobre informó un déficit mundial de cobre refinado de 51.000 toneladas durante julio, aunque el acumulado entre enero y julio de este año mostró un superávit de 32.000 toneladas. El informe advirtió que la estrechez inmediata observada en julio no equivale, por tanto, a un déficit mundial acumulado en lo que va del año.

Los inventarios visibles a nivel global disminuyeron 11.000 toneladas, un retroceso de 1,1%, hasta 997.151 toneladas. La Bolsa de Metales de Londres registró 251.500 toneladas, una caída de 1,7% en la semana, mientras la Bolsa de Futuros de Shanghái retrocedió 15,9%, hasta 47.147 toneladas, y COMEX, en Estados Unidos, subió 0,3%, hasta 698.504 toneladas.

El total de inventarios se mantiene 134,7% por sobre igual fecha de 2025, aunque cerca de 70% de ese volumen se concentra en Estados Unidos. Esa distribución permite que un stock global elevado coexista con una menor disponibilidad de metal en otras regiones.

El informe añadió que parte del metal comprometido para retiro en Londres reduce las existencias disponibles para nuevas entregas, aunque ese volumen todavía no haya salido físicamente de las bodegas.

El diferencial entre los contratos a tres meses de COMEX y de Londres se ubicó en torno a US$ 6,76 y US$ 6,64 por libra, respectivamente, lo que representa una prima estadounidense de aproximadamente US$ 0,12 por libra.

Esa brecha, según el informe, puede favorecer los envíos de cobre hacia Estados Unidos, dependiendo de los costos logísticos y comerciales de cada operación.

¿Qué espera el mercado para la próxima semana?

De cara a la próxima semana, el reporte planteó que será clave observar si las compras chinas se sostienen tras los feriados y si Escondida logra normalizar completamente sus operaciones, además de seguir de cerca las negociaciones laborales, el comportamiento del dólar y las expectativas de tasas.

En materia energética, el informe mencionó que Estados Unidos explora restricciones voluntarias a las exportaciones de diésel, sin que exista todavía una prohibición general confirmada, cuya eventual aplicación, sumada a las dificultades logísticas en el estrecho de Ormuz, podría encarecer el abastecimiento y los costos operacionales de la minería.