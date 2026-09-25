Manchester City habría sido declarado culpable de 114 de 115 cargos financieros en la Premier

Manchester City habría sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos relacionados con presuntas infracciones financieras presentados por la Premier League, de acuerdo con reportes publicados este viernes por medios británicos.

Según información de The Athletic y The Timesrecogida por Radio Cooperativa, una comisión independiente resolvió la mayor parte de las acusaciones contra el club inglés.

Sin embargo, la Premier League todavía no ha publicado oficialmente el fallo y tampoco se conoce una eventual sanción. Manchester City señaló a la BBC que el proceso continúa en curso.

¿Qué se investigó?

El caso comenzó formalmente en febrero de 2023, cuando la Premier League remitió al City ante una comisión independiente.

Entre las acusaciones aparecen la entrega de información financiera presuntamente inexacta sobre ingresos, patrocinios y gastos entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018.

También se investigaron antecedentes sobre pagos a un entrenador y jugadores, el cumplimiento de normas financieras y la cooperación del club con la investigación que comenzó en 2018.

Manchester City rechazó los cargos durante todo el procedimiento. La audiencia ante la comisión se desarrolló entre septiembre y diciembre de 2024.

¿Qué viene ahora para Manchester City?

Por ahora no existe una sanción conocida y el texto completo de la resolución permanece pendiente de publicación.

Una vez emitida formalmente la decisión, tanto Manchester City como la Premier League tendrán la posibilidad de presentar una apelación, que deberá ser revisada por otro panel independiente.

Hasta que la Premier publique el fallo, los antecedentes sobre los 114 cargos corresponden a reportes de la prensa británica.