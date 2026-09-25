Nvidia, robots domésticos y Apple TV: Los avances que marcan el nuevo mapa tecnológico

Los videojuegos vuelven a funcionar como el primer laboratorio de las tecnologías emergentes. Nvidia estrena esta semana DLSS 5, una capa que opera dentro de sus tarjetas gráficas y que genera resolución en tiempo real mediante inteligencia artificial. A diferencia de la renovación anual de hardware, la compañía incorpora ahora un desarrollo gráfico que trabaja mientras el usuario juega: el sistema toma los elementos 3D, la iluminación, los colores y el espacio, y reconstruye la imagen en pantalla con un nivel de realismo inédito en la historia del medio.

El estreno también abre un debate. La misma tecnología que eleva el detalle visual puede reinterpretar artísticamente un título, lo que instaló una discusión en foros de usuarios sobre si el resultado corresponde a la visión original de los creadores o a una decisión de la máquina. La función debuta solo para PC y software de escritorio, con las últimas tarjetas de Nvidia, mientras se desconoce su llegada a consolas.

Robots humanoides sin conocimiento previo del entorno

El segundo hito llega desde Estados Unidos. La startup Figure, fundada en 2022 y liderada por Brett Adcock, reclutó a especialistas provenientes de Nvidia, Microsoft y OpenAI para competir con los desarrollos chinos en robótica. Su nuevo sistema, Helix 2.5, funciona como el cerebro de los modelos Figure 01, 02 y 03.

La compañía instaló 30 de estos robots en casas de San Francisco, sin entregarles información previa del espacio. Las máquinas debieron reconocer el entorno a través de sus cámaras, calcular distancias, texturas y objetos, y ejecutar tareas domésticas como hacer camas, doblar toallas y ordenar cocinas. La tasa de éxito subió de 9% a 56%, un salto relevante que aún implica fallas en cerca de la mitad de las labores.

El punto siguiente es la comercialización. En China ya existen robots a la venta en un rango de 3.000 a 5.000 dólares, umbral que Occidente todavía no cruza.

Apple TV se queda con la corona en los Emmy

El tercer tema apunta a la industria audiovisual. Apple TV obtuvo 28 estatuillas en la última entrega de los premios Emmy, por sobre las 21 de HBO y las 16 de Netflix. El resultado confirma un desplazamiento en la llamada televisión de prestigio, categoría que durante años perteneció a HBO y a los canales tradicionales como ABC, CBS y NBC, hoy prácticamente fuera de la competencia.

Entre las series premiadas figura Pluribus, creada por Vince Gilligan —autor de Breaking Bad y Better Call Saul— y protagonizada por Rhea Seehorn, una producción de ciencia ficción con foco en la reflexión social. En Chile, Apple TV también aumenta su visionado frente a otras plataformas de streaming.