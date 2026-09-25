Ministra Arzola aborda desafíos de la educación en Chile: “No sirve prohibir los teléfonos en las salas si en la casa no se ponen las pilas”

La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó los principales desafíos que enfrenta la enseñanza en Chile, incluidos los resultados de la prueba PISA, el avance de la inteligencia artificial (IA) y el uso de celulares en aulas de clases.

Respecto a la medición PISA, esta evidenció una caída de 9 puntos en competencia de Matemáticas y de 12 en Lectura. En ese sentido, Arzola reconoció que los resultados dan cuenta de un estancamiento, agregando que “en la última década el país no ha tenido una mejora en materia educacional”, dijo en Radio Biobío.

A ello se suma el impacto de las nuevas tecnologías. La titular de Educación sostuvo que la IA debe ser usada como una herramienta que se sume al aprendizaje y no como un reemplazo de los procesos educacionales, como lo son la reflexión, el análisis y la resolución de los problemas.

“La inteligencia artificial no tenemos que venir a preguntarnos si los estudiantes y los profesores la van a usar, sino que la pregunta es cómo la van a usar para que esté al servicio de los aprendizajes”, argumentó en el citado medio.

En esa línea, añadió que “no sirve prohibir los teléfonos en las salas si en la casa no se ponen las pilas“.

La secretaria de Estado recalcó la importancia de limitar la exposición de las niñas y niños frente a las pantallas, considerando que el desarrollo cerebral durante esos años resulta esencialmente relevante.