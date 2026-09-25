Gobierno alista plan de emergencia ante eventual restricción de diésel desde EEUU: “Vamos a actuar”

El Gobierno prepara un plan de emergencia ante los efectos que podría provocar en Chile una eventual restricción a las exportaciones de diésel desde Estados Unidos.

En conversación con Radio Universo, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró que el Ejecutivo sigue de cerca el escenario internacional y anticipó una respuesta en caso de que la medida se concrete.

“Si efectivamente eso ocurre, vamos a tener un plan de emergencia para tratar de paliar esos negativos efectos”, señaló, según consignó Meganoticias.

Mas: “Este es un problema serio”

Entre las alternativas que podrían entrar en análisis aparecen el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), subsidios y otras medidas relacionadas con los combustibles.

Mas, sin embargo, evitó precisar qué instrumentos utilizaría el Ejecutivo.

“Hay varias palancas que podemos mover, no se las voy a poder adelantar hoy día”, afirmó. Luego agregó: “Este es un problema serio, así que si eso ocurriera, vamos a actuar”.

La preocupación del Gobierno surge ante la posibilidad de que Estados Unidos limite temporalmente sus exportaciones de diésel, escenario que podría reducir la disponibilidad del combustible en el mercado internacional.

El Presidente José Antonio Kast ya había señalado que una disminución de 10% en la disponibilidad mundial podría generar un “efecto colateral muy duro, muy serio”.

Por ahora, la eventual restricción no se ha concretado y el Ejecutivo mantiene bajo análisis sus posibles efectos sobre Chile.