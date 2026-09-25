Camila Vallejo respalda carta de Boric y Bachelet por Escudo de las Américas: “Nos quieren como su patio trasero y el presidente Kast y su partido lo están permitiendo”

La exministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, arremetió contra el Gobierno en medio de la controversia por la adhesión de Chile al Escudo de las Américas.

Esta semana, en medio de la visita del presidente José Antonio Kast a Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas, la Cancillería anunció que Chile se unía de manera oficial a la iniciativa impulsada por Estados Unidos y que busca combatir al crimen organizado de manera regional.

En ese marco, los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric suscribieron una declaración conjunta en la cual instaron al Gobierno a reconsiderar la presencia de Chile en el Escudo.

En la carta, ambos afirmaron que la política exterior de Chile “se ha sustentado históricamente en la defensa de nuestra soberanía y autonomía, el respeto irrestricto al derecho internacional y a los derechos humanos, y la protección de nuestros intereses permanentes”.

Si bien reconocieron que la cooperación internacional es “indispensable para enfrentar amenazas transnacionales como el crimen organizado”, aseguraron que dicha coordinación debe realizarse siempre “resguardando plenamente la autonomía de las decisiones de Chile y sin subordinar nuestra política exterior, de seguridad o defensa a prioridades definidas por una potencia extranjera”.

En ese contexto, Vallejo aseveró en su cuenta de X que el llamado de Boric y Bachelet “es muy importante”.

“Lo que está haciendo el presidente Kast es someter el presente y futuro de Chile a los intereses económicos, militares y políticos de Trump… Aquí no está en juego el combate al crimen organizado, eso es solo una excusa (otra gran estafa en verdad); está en juego nuestra independencia y soberanía”, advirtió.

“Nos quieren como su patio trasero y el presidente Kast y su partido lo están permitiendo”, sostuvo la exministra.