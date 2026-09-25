Sichel rechaza que partido de la U y Everton en el Nacional se dispute con público: “No queremos que se juegue fútbol en estas condiciones”

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, manifestó su rechazo a la realización del partido entre la Universidad de Chile y Everton con público, el cual, hasta ahora, se disputará el próximo domingo 27 en el Estadio Nacional, ubicado en la mencionada comuna.

Sus declaraciones se dan luego de que ayer jueves, en el encuentro entre ambos equipos en el estadio Sausalito de Viña del Mar, ocurrieran hechos de violencia, incluyendo el lanzamiento de bengalas, lo que provocó que el duelo se viese suspendido a tan solo minutos de terminarse.

Ante esto, el jefe comunal solicitó que el duelo se realice sin hinchadas e incluso abrió la posibilidad de que no se concrete.

“Lo del fútbol nacional es insostenible; simplemente hay que dar señales claras. Primero, en el Estadio Nacional, el partido de la Universidad de Chile y Everton no se puede jugar con público. Lo que pedimos es simple: o que no se juegue, o que no se juegue con público, pero no hay ninguna posibilidad de que se permita entrar a las barras al Estadio Nacional”, sostuvo.

El líder comunal arremetió contra los organizadores de los encuentros, tildándolos como los responsables de la ocurrencia de estas situaciones y que no se hacen cargo de ellas.

“Se deben tomar decisiones drásticas respecto a lo que está pasando con los clubes. Aquí hay dos responsables: quienes arriendan los recintos deportivos y los dueños de los clubes de fútbol. Si esto fuera un recinto privado, sería clausurado. Si esto fuera el dueño de ese recinto privado o el dueño de una empresa, sería sancionado. No entiendo por qué los responsables de que ocurran estos desmanes al interior de estos recintos no se hacen responsables de lo que pasa”, agregó.

Sichel remarcó el valor social que tiene el deporte para la familia, señalando que no se puede utilizar el recinto para que existan hechos de violencia.

“Basta ya, necesitamos que el fútbol vuelva a ser de las familias y no tengamos siempre que estar pidiendo que se suspendan los partidos, que se jueguen sin público y que el fútbol se lo roben los delincuentes. Basta ya, en este caso, de usar los estadios como centros de violencia y no centros deportivos. En el caso del Estadio Nacional, no queremos que se juegue fútbol en estas condiciones“, concluyó.

Hasta el momento, el compromiso se encuentra en suspenso a la espera de la resolución oficial de la Federación y la ANFP sobre la reprogramación o el tiempo restante por disputar.