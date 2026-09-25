Expertos anticipan nuevas alzas de hasta $40 para las bencinas y más de $100 para el diésel

Los combustibles subirían por cuarta vez consecutiva la próxima semana, en un ciclo de alzas impulsado en gran medida por la escalada del conflicto en Medio Oriente y su efecto sobre el precio internacional del petróleo.

El Brent, que llegó a cotizar bajo los US$ 100 por barril a mediados de septiembre, volvió a dispararse en los días siguientes hasta superar nuevamente esa barrera, arrastrando consigo al mercado de combustibles refinados.

¿Cuánto subirían las bencinas y el diésel?

De acuerdo con un análisis de Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, para el ajuste previsto para el jueves 1 de octubre, la analista estima que la bencina de 93 octanos podría registrar un alza de entre $34 y $40 por litro, mientras la de 97 octanos subiría entre $34 y $42. En el caso del diésel, la proyección es mayor, con un incremento de entre $90 y $110 por litro.

Según Santos, la presión sigue concentrada en el encarecimiento internacional de los combustibles refinados, a lo que se suma un tipo de cambio más alto que en la ventana de ajuste anterior, lo que amplifica el costo de importación medido en pesos.

La analista explicó que, durante las semanas en que los precios mayoristas se han mantenido congelados, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) ha debido aumentar de manera importante su amortiguación, en particular en el caso del diésel.

“Durante las semanas en que los precios mayoristas han permanecido congelados, el MEPCO ha debido aumentar de manera importante su amortiguación, especialmente en el diésel, lo que refleja una presión acumulada todavía significativa. Por ahora mantendríamos estos rangos, aunque con un sesgo hacia la parte alta en las gasolinas y con el diésel alrededor de los $100 por litro como referencia central“, aseveró.

¿Cómo se compone el precio de las bencinas y el diésel?

Un análisis complementario de XTB Research, con corte al jueves 24 de septiembre, desglosó la composición del precio minorista de referencia para ambos combustibles.

En el caso de la bencina de 93 octanos, cuya mediana nacional se ubicó en $1.491 por litro, la base antes de impuestos aportó $1.152, a la que se sumaron $219 de IVA estimado y $430 de impuesto específico base. El ajuste del MEPCO, en tanto, restó $310 al precio final, llevando el valor de referencia a los $1.491 por litro, equivalentes a $74.550 por una carga de 50 litros.

En el caso del diésel, cuya mediana nacional se ubicó en $1.400 por litro, la base antes de impuestos representó $1.444, a la que se sumaron $274 de IVA estimado y $108 de impuesto específico base, mientras el ajuste del MEPCO restó $426 al precio final, con una carga de 50 litros equivalente a $70.000.

¿Cuánto han subido los combustibles desde fines de julio?

Con el nuevo incremento proyectado por Santos, los combustibles acumularían las siguientes alzas desde fines de julio: entre $136,7 y $142,7 para la bencina de 93 octanos, entre $136,7 y $144,7 para la de 97 octanos y entre $304,9 y $324,9 para el diésel.

Sobre las próximas semanas, la analista planteó que, por ahora, mantendría estos rangos de proyección, aunque con un sesgo hacia la parte alta en el caso de las gasolinas y con el diésel en torno a los $100 por litro como referencia central.

Asimismo, precisó que el resultado definitivo dependerá de la evolución de los precios de los combustibles refinados a nivel internacional, del tipo de cambio, y de los parámetros que el Ministerio de Hacienda incorpore en el cálculo final del mecanismo.