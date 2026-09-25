Ministro Arrau responde a carta de Boric y Bachelet contra adhesión al Escudo de las Américas y llama a “la cautela y la calma”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a la carta conjunta de los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, en la que manifestaron su rechazo a la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, e hizo un llamado a la prudencia y a la calma.

En la declaración, los exmandatarios solicitaron al presidente José Antonio Kast reconsiderar la incorporación de Chile a la iniciativa organizada por Estados Unidos, explicando que Chile “no debe verse obligado a escoger un bando”, en referencia a los enfrentamientos entre el país norteamericano y China.

Al ser consultado por el escrito, la autoridad afirmó: “Yo soy muy respetuoso de la institucionalidad, del presidente, de los expresidentes, respecto a su opinión. Pero lo primero es la cautela, la calma; lo hemos dicho muchas veces. El crimen organizado es una realidad presente en Chile. Es un crimen que no respeta fronteras (…) Hoy día tenemos que hacernos cargo y la manera correcta de hacerlo es organizándonos, sobre todo entre países que a veces conversaban poco”.

Y señaló que Chile es un país reconocido por los otros tratados internacionales en los que está vinculado, asegurando que la incorporación al organismo será beneficiosa para el combate contra la delincuencia.

“Chile es un país pionero en esto, en el sentido que ya tenemos intercambio con Interpol, con otros países, pero falta más. Y, por tanto, todas estas instancias multilaterales que nos permitan compartir información, coordinar operaciones, por ejemplo, intercambio de personas privadas de libertad, bienvenidas sean. Si sumamos 15 países dentro de los cuales podemos mejorar la relación con alguno, hay que estar en esa instancia”, sostuvo Arrau.

En esa línea, aseveró que “lo que se ha firmado es un compromiso de seguir avanzando. Si han visto el documento, sale en varios párrafos el respeto total a las leyes de cada uno de los países. Por lo tanto, aquí se dice de la soberanía que se respeta nuestro ordenamiento”.

“Por supuesto que, si el día de mañana se firmara un tratado, por norma, eso tiene que pasar por el Congreso. Entonces, yo creo que a veces se arma noticia de cosas que hay que ir viendo con prudencia. Es importante, es una buena noticia, pero vamos dando tiempo a que se vaya avanzando por Cancillería”, agregó.

Respecto a si Boric y Bachelet fueron o no cautos al escribir el documento, el ministro comentó que “hay que leer los antecedentes que todos nosotros conocemos. Y hay que esperar, por supuesto, que vayamos avanzando en su desarrollo”.

“Lo que ha escrito el presidente es una declaración de intención para avanzar en este Escudo de las Américas, que va a ser un reforzamiento del combate al crimen organizado en materias económicas, policiales y de soberanía“, cerró.