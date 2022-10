La noche de este domingo se dio a conocer la última edición de la encuesta Plaza Pública Cadem que abordó, entre otras cosas, la aprobación hacia la gestión del presidente Gabriel Boric.

En su séptimo mes de gobierno, el mandatario recibió un 33% de aprobación, mientras que la desaprobación alcanzó un 60%. En tanto, un 4% no aprueba ni desaprueba, y un 3% no sabe o no responde.

Estos resultados marcan un descenso de dos puntos porcentuales en la aprobación del presidente, respecto a la última medición realizada la semana anterior, y un punto porcentual más en torno a la desaprobación.

Por otro lado, la consulta ciudadana también arrojó que el 71% estaría de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución, mientras que un 26% manifestó estar en desacuerdo.

Ante la misma pregunta, un 2% de los los consultados eligió la opción “no sabe o no responde” y un 1% “ni aprueba ni desaprueba”.

Además, un 66% cree que la discusión constituyente es una materia “muy o bastante prioritaria”, mientras que un 18% la considera “poco o nada prioritaria” y un 15% “algo prioritaria.

Asimismo, un 48% planteó necesario “cambiar la actual Constitución y redactar una nueva”, mientras que un 42% escogió “hacer reformas, pero manteniendo como base el actual texto constitucional”.

Por otro lado, un 8% esperaría “mantener la actual Constitución sin cambios” y un 2% “no sabe o no responde”.

En tanto, el 49% de los encuestados escogió señala que una nueva Convención Constitucional debería ser un “50% electa por los ciudadanos y 50% un comité de expertos nombrado por el congreso“.

En la misma línea, un 39% eligió que la eventual convención sea “100% electa por los ciudadanos”, un 10% preferiría “que la redacte el congreso”, y un 2% optó por “no sabe o no responde”.