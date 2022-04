La mañana de este miércoles, el presidente Gabriel Boric inició los diálogos sociales con los que el Gobierno busca conseguir acuerdos de participación tripartita para elaborar la normativa de reforma previsional.

Durante la ceremonia en la sede en Santiago de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el mandatario destacó el rol de los ex presidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, indicando que, como Ejecutivo, recogerán las experiencias de sus administraciones para desarrollar la medida.

“’Hoy iniciamos un camino hacia un nuevo pacto social para la seguridad en Chile’, eso es lo que dice mi discurso, pero yo quiero decir que no iniciamos, porque como bien decía la ministra, esto se intentó antes, en el gobierno de la ex presidenta Bachelet y en el gobierno del ex presidente Piñera”, señaló.

En ese sentido, el jefe de Estado sostuvo que “acá no estamos inventando nosotros -este nuevo Gobierno- la rueda, ni somos quienes descubrieron el problema. Estamos actuando en base a lo que hicieron quienes nos antecedieron y vamos a recoger esa experiencia, como bien decía la ministra, todos los insumos que de ahí surgieron, la discusión que de ahí surgió, tiene que ser parte integral de nuestro debate”.

“No cometamos el error -y esto lo digo para nuestro Gobierno- de por arrogancia, por un ánimo de protagonismo, olvidar lo que se trabajó antes y eso significa también, como bien decía el presidente de la CUT, que los diagnósticos ya están hechos y, por lo tanto, es hora de las soluciones. No más preocuparnos, (sino) ocuparnos”, agregó.

De esta forma, el mandatario le solicitó “encarecidamente al mundo político del cual forma parte, que no pasemos del ‘no lo vimos venir’ al ‘aquí no ha pasado nada’. Tenemos una situación presente que es acuciante y de la cual tenemos que hacernos cargo”.