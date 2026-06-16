Gobierno defiende a la jefa de gabinete de Kast tras polémica por subsidio de vivienda: “Está todo dentro del marco de la ley”

(EFE/CNN Chile) – El Gobierno defendió este martes a Catalina Ugarte, la jefa de gabinete del presidente José Antonio Kast, quien fue señalada por haber recibido hace casi dos décadas un subsidio estatal de vivienda pese a no cumplir con los requisitos para ello.

“La información que nosotros tenemos es que el subsidio, que hace 20 años durante el gobierno de la presidenta (Michelle) Bachelet se entregó a la hoy día jefa de gabinete del presidente de la República, está con todos los requisitos legales cumplidos“, aseguró el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

El biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, sostuvo que “se trata de una situación de 15 a 20 años atrás, en donde había subsidios que estaban disponibles de renovación urbana, que no dicen relación con focalización de carácter social“.

Agregó que para poder adjudicárselo “había que cumplir requisitos: no tener viviendas previamente inscritas a su nombre y, en segundo lugar, tener ahorros previos. Se cumplieron ambos requisitos, por lo tanto, está todo dentro del marco de la ley“.

Una investigación del medio Fast Check reveló la noche del lunes que Ugarte y tres de sus hermanos habrían obtenido en 2009 un beneficio que estaba vedado para quienes, directamente o a través de sus grupos familiares, tuvieran propiedades.

De acuerdo al reportaje, la jefa de gabinete de Kast tenía acciones en una inmobiliaria familiar con casi un centenar de terrenos en la periferia de la capital.

Su madre, en tanto, era propietaria de una casa en Las Condes, que figuraba como el domicilio oficial de la familia.

La investigación también denunció que Ugarte y sus hermanos habrían financiado con el subsidio estatal la compra de departamentos en Santiago, de los cuales aún figuran como dueños.

Desde el Frente Amplio anunciaron que oficiarán al Servicio de Impuestos Internos (SII) y remitirán los antecedentes a la Contraloría y al Ministerio Público.

“El gobierno que prometió ser intachable, que hizo de la persecución al fraude social una bandera y que dedicó años a señalar a los supuestos “parásitos del Estado”, hoy enfrenta una acusación gravísima“, indicó el diputado frenteamplista Gonzalo Winter.

El cuestionamiento a la jefa de gabinete ocurre en medio de la solicitud de apertura de una acusación constitucional efectuada por partidos oficialistas contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda de Boric y señalado por supuestas inconsistencias en cálculos fiscales.