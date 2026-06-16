Turbazo en San Joaquín: Roban 17 vehículos avaluados en $1.000 millones desde concesionaria

Un millonario robo afectó durante la madrugada de este martes a un taller mecánico de la concesionaria Auto Summit, ubicado en avenida Santa Rosa, en la comuna de San Joaquín.

De acuerdo con los primeros antecedentes, cerca de 15 delincuentes ingresaron al recinto y sustrajeron 17 vehículos, avaluados en aproximadamente $1.000 millones.

El hecho ocurrió en un galpón del taller, ubicado en avenida Santa Rosa 3548, cerca de la intersección con alcalde Pedro Alarcón y próximo al sector de La Legua.

Delincuentes forzaron cierre perimetral

Según la investigación, los sujetos habrían ingresado al lugar entre las 04:00 y las 06:30 horas, tras forzar el cierre perimetral del recinto.

Una vez dentro, lograron poner en marcha los vehículos y escapar desde el taller, situación que aún es materia de indagación.

El fiscal Juan Cheuquiante detalló que los antisociales terminaron “sustrayendo 17 vehículos, cuyo monto asciende a una suma aproximada de $1.000 millones”.

Además, confirmó que “ya se ha tomado conocimiento del hallazgo de dos vehículos que fueron sustraídos en esta sucursal”.

El jefe de la Brigada de Robos Metropolitana Sur de la PDI, subprefecto Daniel León, explicó que las cámaras de seguridad del recinto están siendo revisadas para establecer la dinámica del robo.

“Son 10 vehículos aproximadamente de alta gama, de la marca Ford principalmente, modelo Mustang, Territory, Chevrolet Silverado, también modelos Toyota”, señaló.

Hasta el momento, dos de los vehículos robados fueron encontrados abandonados en las inmediaciones de La Legua, en la misma comuna de San Joaquín.

La Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias para identificar a los responsables y determinar cómo se concretó la sustracción de los automóviles.

En paralelo, Carabineros realiza patrullajes en distintas comunas de Santiago ante la posibilidad de ubicar más vehículos sustraídos.