Briones y Marcel advierten por riesgo fiscal en mega reforma del Gobierno: Llamaron a fortalecer compensaciones

Los exministros de Hacienda, Mario Marcel e Ignacio Briones, se refirieron a la contingencia política del país en el Podcast Cómo te lo explico, conducido por las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena.

En la conversación, abordaron temas como los riesgos advertidos por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre el proyecto de reconstrucción nacional propuesto por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Y también se refirieron a la acusación constitucional presentada con el también exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y que fue impulsada por el Partido Republicano y por el Partido Nacional Libertario.

Los riesgos económicos de la mega reforma de Kast

Respecto a la denominada “mega reforma”, apuntaron a lo planteado por el CFA respecto a mayores compensaciones a la menor recaudación de iniciativas -como por ejemplo- la reducción al impuesto corporativo.

Sobre este punto, Marcel apuntó que “en el proyecto, de acuerdo a su informe financiero, vamos a tener más déficit, va a presionar el déficit durante por lo menos ocho años, es decir, dos gobiernos completos”.

En esa misma línea, aseguró que con la propuesta “riesgo de nuestra economía aumenta y al aumentar el riesgo aumentan los costos financieros. Se vuelve más costoso financiarse para las empresas, los gobiernos y las personas”.

Del mismo modo -junto con apoyar las medidas pro inversión de la propuesta del Ejecutivo- Ignacio Briones señaló que “para que esas medidas tengan efecto máximo en crecimiento, me parece que es necesaria la compensación fiscal“.

“Si yo soy inversionista y digo que acá hay un riesgo de que mañana la situación fiscal, que ya está mala, empeore, entonces hay un riesgo de que retrotraigan la medida. Y ante eso, yo digo que no invierto“, advirtió el exministro durante el último gobierno de Sebastián Piñera.

Acusación constitucional a Grau: Llamado a la prudencia

Otro tema abordado fue la acusación constitucional presentada por parte del oficialismo contra Nicolás Grau, a raíz de las proyecciones de ingresos fiscales realizadas durante los últimos meses del Gobierno del ex Presidente Gabriel Boric.

Al respecto, Briones señaló que “en este caso hay que ser extremadamente prudente, porque cuando se abre la puerta de una acusación constitucional a un ministro de Hacienda, todos sabemos que esa puerta se abre y no se cierra“.

Además, advirtió que “Chile tiene un prestigio y cuando se pone en tela de juicio livianamente para darse un gustito político sin reparar en los impactos en la imagen país, yo diría que ese no es un gesto muy republicano“.

Finalmente, Marcel acotó que “si se hace una acusación constitucional sobre la base de diferencias en proyecciones… es de la esencia del Ministerio de Hacienda, así como lo es del Banco Central, hacer proyecciones, porque uno hace política económica para lo que viene, no la hace para lo que ya pasó”.

Además, sostuvo que “no me cabe duda que los futuros ministros de Hacienda, si esto prospera, van a ser mucho más conservadores y en momentos de crisis, cuando se requiere audacia, innovación o empuje, nos vamos a encontrar con ministros de Hacienda que van a ser más timoratos“.

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