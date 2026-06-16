Dólar sigue a la baja y cierra cerca de los $885 tras optimismo por fin al conflicto en Medio Oriente

Este martes el mercado ha mantenido un optimismo de cara al fin del conflicto entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, lo que ha llevado al dólar a debilitarse frente a monedas emergentes como el peso chileno.

El acuerdo de paz entre ambas naciones debería firmarse el próximo viernes 19 de junio en Suiza, con la mediación de Pakistán y Qatar. El acuerdo incluye que Estados Unidos levantará el bloqueo naval a los puertos iraníes y liberará US$ 25.000 millones en activos congelados.

En línea con el billete verde, el petróleo también ha mantenido una tendencia bajista durante la jornada, llevando tanto al WTI como al Brent a caer de los US$ 80, marcando mínimos desde el inicio del conflicto que interrumpió el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Dólar cierra en $886 y acumula baja de $13 en la semana

En concreto, el dólar cerró en $886 tras una caída de $4,7 respecto a su apertura en $889,8, con lo que acumula una baja de $13 respecto al inicio de la semana en $899.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, explicó que el avance de las negociaciones entre EE.UU. e Irán, que siguen reduciendo la demanda por activos refugio, le ha quitado fuerza a la divisa estadounidense.

“Este escenario ha seguido presionando al dólar global. El DXY se mantiene cerca de los 99,2 puntos, mientras el cobre continúa firme sobre los US$ 6,50 por libra, entregando soporte al peso chileno”, añadió.

Foco puesto en el Banco Central de Chile y la Reserva Federal

“Para el mercado local, el foco inmediato estará en la decisión de tasas del Banco Central de Chile a las 18:00 horas, donde se espera una mantención en 4,50%. Sin embargo, el evento realmente relevante será mañana con la decisión de tasas de la Reserva Federal, las proyecciones económicas del FOMC y la conferencia de su presidente. La volatilidad podría aumentar considerablemente ya que el mercado buscará señales sobre cuánto tiempo permanecerán las tasas elevadas en Estados Unidos”, puntualizó.

Asimismo, argumentó que el USD/CLP podría continuar buscando la zona de $880-$885 si se mantienen los avances entre EE.UU. e Irán, el cobre sigue fortalecido y la FED entrega un mensaje menos agresivo de lo esperado.

“Un tono más restrictivo por parte de la FED, un fortalecimiento del dólar global o un deterioro en las negociaciones de Medio Oriente podrían generar rebotes hacia $895-$900. Por ahora, la tendencia de corto plazo sigue favoreciendo al peso chileno, aunque las próximas 24 horas serán claves para definir el próximo movimiento del tipo de cambio”, cerró.

Por su parte, Juan Ortiz, senior account manager de XTB, aseguró que si el acuerdo entre EE.UU. e Irán gana fuerza, el cruce podría extender su caída hacia $885 y $878: “Bajo ese nivel, el siguiente objetivo se ubica en $870–$872, mientras que al alza las resistencias aparecen en $906–$910 y luego en $918”.