Nuevos peritajes buscan aclarar por qué se fracturó camión de Gasco antes de fatal explosión

La Fiscalía Centro Norte realizó este martes nuevas diligencias en el lugar donde ocurrió la explosión de un camión cisterna de Gasco, emergencia que dejó 15 personas fallecidas el pasado 19 de febrero.

El procedimiento se desarrolló en el empalme de la Ruta 5 con General Velásquez, punto donde volcó el vehículo que transportaba gas licuado.

En las labores participaron funcionarios de Carabineros y especialistas del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (Idiem) de la Universidad de Chile.

Peritaje en el “punto cero” de la explosión

De acuerdo a lo trascendido, los equipos realizaron una inspección técnica en el denominado “punto cero” de la tragedia.

Las diligencias obligaron a efectuar cortes de tránsito en la salida 8-N de la Autopista Central, mientras se desarrollaban los trabajos en terreno.

El objetivo del procedimiento es reunir nuevos antecedentes para establecer por qué la cisterna se fracturó tras el impacto, lo que habría permitido la fuga de gas que posteriormente derivó en la explosión.

El fiscal de la causa, Francisco Bravo, explicó que el peritaje apunta a establecer técnicamente qué ocurrió con la estructura del estanque.

“Precisamente poder explicar la razón por la cual la cisterna no resistió el impacto, aparentemente con los jerseys de la autopista, y que produjo que esta cisterna se fracturara y de la cual saliera el gas”, señaló.

El persecutor agregó que la Fiscalía solicitó apoyo de especialistas de la Universidad de Chile debido a la complejidad del análisis.

“Eso creemos, que quien está en mejores condiciones de dar una opinión técnica es el equipo de la Universidad de Chile. Por eso la Fiscalía determinó este peritaje”, indicó.

Los antecedentes obtenidos durante esta inspección serán incorporados a la carpeta investigativa que lidera la Fiscalía Centro Norte.

La indagatoria busca esclarecer las causas de la emergencia, considerando la magnitud del accidente, el número de víctimas fatales y los daños generados en el sector.

La explosión ocurrió el 19 de febrero de 2026, luego de que un camión cisterna de Gasco volcara en el enlace entre Ruta 5 y General Velásquez.

La emergencia dejó 15 fallecidos, decenas de heridos y cerca de 100 vehículos afectados.