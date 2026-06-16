SpaceX no para de subir: Supera a Amazon y se consolida como la quinta empresa más valiosa del mundo

SpaceX no para de subir. La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk es ahora más grande que Amazon en valor de mercado, sus acciones se han transformado en las más transadas de todo Wall Street.

Además, acaba de anunciar la compra de Cursor, una empresa de IA por US$ 60 mil millones. Todo esto, cuando hoy se cumple apenas el segundo día completo de SpaceX cotizando en bolsa.

SpaceX supera a Amazon en capitalización bursátil

La compañía superó este martes a Amazon en capitalización bursátil, apenas días después de su debut en el mercado.

La jornada comenzó con fuerza, sus acciones se dispararon 13% tras la apertura de Wall Street, una señal del apetito que sigue mostrando el mercado por el papel de la firma de Musk desde su llegada a la bolsa.

Ese impulso le permitió a SpaceX alcanzar, durante la mañana, una capitalización bursátil cercana a los US$ 2,73 billones, superando los aproximadamente US$ 2,64 billones que registraba Amazon en el mismo momento.

Quinta empresa más valiosa del mundo, por detrás de Microsoft

Según el ranking de Companies Market Cap, el ranking de las empresas más valiosas del mundo quedó con Amazon en el sexto lugar con US$ 2,64 billones, SpaceX en el quinto puesto con US$ 2,73 billones y Microsoft en el cuarto lugar con US$ 2,92 billones.

Esa ubicación confirma a SpaceX como la quinta compañía más valiosa del planeta, dejando atrás a Amazon y acercándose, cada vez más, a Microsoft.

Hacia las 14:55 de este martes, las acciones de SpaceX se ubicaban en US$ 208,76, con un alza de 8,42% respecto al cierre anterior.

La cifra muestra que, si bien el título moderó la ganancia inicial de 13% registrada en la apertura, el avance se mantuvo sólido durante toda la jornada.