Gobierno posterga hasta 2027 traspaso de áreas protegidas desde Conaf al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)

El Gobierno resolvió postergar hasta marzo de 2027 el traspaso de la administración de las áreas protegidas desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), luego de detectar una serie de deficiencias en el proceso.

Además, el Ejecutivo instruyó un sumario administrativo para indagar eventuales responsabilidades y comunicó los antecedentes a la Contraloría General de la República.

De acuerdo con lo informado por BioBioChile, la decisión fue adoptada tras un análisis técnico que concluyó que “no están dadas las condiciones adecuadas para concretar este proceso de manera seria y responsable” en los plazos establecidos previamente.

El director del SBAP, Tomás Saratscheff, señaló que durante la revisión se identificaron problemas en la planificación y ejecución del traspaso.

Según explicó, se detectaron “procedimientos incompletos, brechas en los equipos regionales y deficiencias graves en materia de formulación presupuestaria y de diseño institucional”.

La autoridad sostuvo que esos antecedentes comprometían la operación del sistema de áreas protegidas, por lo que se resolvió aplazar el cambio de administración.

“Dada la gravedad de estos antecedentes, hemos instruido un sumario administrativo para investigar las eventuales responsabilidades, lo que ya hemos informado a la Contraloría General de la República”, afirmó Saratscheff.

Con la postergación, el traspaso de las áreas protegidas desde Conaf al SBAP se concretará a partir de marzo de 2027.

El objetivo, según el Gobierno, es asegurar que el nuevo servicio cuente con las condiciones necesarias para operar correctamente y evitar impactos en parques, reservas y otras unidades del sistema.

“Esta decisión busca asegurar condiciones reales de funcionamiento, proteger el trabajo de guardaparques y funcionarios y garantizar la continuidad del servicio”, explicó el director del SBAP.

La postergación permitirá desplegar operativos regionales, crear una dirección dedicada exclusivamente al proceso de traspaso y fortalecer el trabajo conjunto entre Conaf y el nuevo servicio.

Gobierno apunta a una implementación “responsable y transparente”

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida busca resguardar la continuidad operativa del sistema de áreas protegidas mientras se corrigen las falencias detectadas.

Saratscheff enfatizó que el Gobierno mantiene el objetivo de avanzar en la nueva institucionalidad ambiental, pero bajo condiciones que permitan su funcionamiento efectivo.

“El compromiso, quiero ser claro, es avanzar, pero con responsabilidad y transparencia, para consolidar una institucionalidad robusta que nuestras áreas protegidas y Chile merecen”, concluyó.