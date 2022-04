Encabezando el Consejo de Gabinete, la tarde de este martes el presidente Gabriel Boric, entregó una serie de anuncios referidos a los apoyos económicos y proyectos legislativos del gobierno, esto, luego de que la oposición interpelara al Ejecutivo por “falta de iniciativa“, advirtiendo que de no haber propuestas específicas, impulsarían su propia agenda en la materia.

Acompañado por su gabinete de ministras y ministros, así como por presidentes de partidos políticos y parlamentarios, el mandatario reiteró la serie de medidas en materia económica y laboral logradas por los titulares de Hacienda y Trabajo, Mario Marcel y Jeannette Jara, respectivamente, en conjunto con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), para aumentar el salario mínimo a $400 mil, así como compensación a la inflación en la canasta básica.

Sobre estas medidas, expresó: “Apuntan en la dirección correcta: Una distribución más justa de la riqueza, una preocupación con medidas concretas para poder palear el alza del costo de la vida, un reajuste histórico del sueldo mínimo y, más importante para este gobierno, un acuerdo con el movimiento social“.

Respecto a las coordinaciones con su gabinete, Boric afirmó que “he mandatado a ocuparse con celeridad de la ejecución de sus presupuestos, de reasignar los presupuestos que se proyecte no podrán ser ejecutados, para que los recursos del Estado lleguen a chilenos y chilenas“, sentenciando que “se acabó el periodo de instalación“.

Lee también: Tras acuerdo entre el gobierno y la CUT: Salario mínimo llegará a $400 mil en agosto

Asimismo, el presidente reiteró su plena confianza en la ministra del Interior, Izkia Siches, y en detalle, sobre la reunión con su gabinete, señaló que “conversamos sobre la importancia de tomar la agenda legislativa (…) la importancia de potenciar en particular los proyectos de Chile Apoya, pero no en abstracciones: Dónde, cuándo, cómo, quién y cada uno de los ministros y ministras se ha comprometido a tener resultados concretos a la brevedad”, añadió.

Todo esto, subrayando que se hará para que la ciudadanía sienta el apoyo “en proyectos como en contención del precio de los combustibles, mecanismos de estabilización del precio de la parafina, apoyos a los sectores culturales, apoyos a los crianceros de la cuarta región, entre otras tantas medidas específicas y concretas”.

Consultado respecto al actual paro de camioneros, el mandatario recordó que “desde que asumimos el gobierno hemos llevado adelante un diálogo permanente con las principales agrupaciones de camioneros de Chile, quienes hoy han decidido cortarle las rutas a chilenos y chilenas, poniendo en riesgo incluso la integridad de enfermos o dificultando el paso de carros de emergencia; no han querido sumarse a estas conversaciones“.

“Hay peticiones que son razonables“, sostuvo. “Por ejemplo, el caso de los camioneros de Paine, con los que llegamos a un acuerdo”, destacó, expresando que “no es aceptable, y nuestro deber como gobierno y mi deber como presidente de la República garantizar el libre tránsito por nuestro país y por lo tanto, ratifico, hemos dado plazo hasta las 16:00 hrs. para que se liberen las vías, si no, imperará la ley y como gobierno haremos valer la ley”.

Lee también: Plebiscito de salida: Gobierno dice que autoridades pueden dar su postura “fuera de la jornada de trabajo”

Consultado sobre la postura del gobierno ante la Convención Constitucional, el presidente manifestó que “un proceso constituyente, de las características del chileno, es evidente que no iba a estar exento de debate y de escollos (…) no me cabe ninguna duda de que vamos a tener un acuerdo que nos permita innovar responsablemente en materia de Sistema Político“.

“Lo que nosotros hemos planteado respecto a la posición del gobierno frente a la Convención es la siguiente: El gobierno tiene el deber de garantizar a ambas posiciones, tanto del apruebo como del rechazo, iguales condiciones para poder difundir su pensamiento, visión, opción“, inició el jefe de Estado, agregando que “con los recursos públicos de todos los chilenos y chilenas, el gobierno no puede tratar de incidir en una dirección u otra; pero tenemos el deber, y lo vamos a cumplir, de fomentar la participación e informar“.