Biobío: Seremi de Salud prohíbe temporalmente funcionamiento de planta de lácteos Matthei por reiterados muestreos positivos a listeria

La Seremi de Salud del Biobío dictó la prohibición temporal de funcionamiento de la planta de lácteos Matthei luego de reiterados muestreos positivos a listeria.

Tras una inspección sanitaria junto a un equipo de la Delegación Provincial Biobío, se ordenó la medida, que regirá hasta “subsanar las observaciones encontradas en los procesos de control”.

Esto ocurre en el marco de una investigación sanitaria vinculada a una alerta sanitaria por presencia de listeria en queso laminado Matthei en el lote 2262907, emitida en septiembre pasado.

La seremi Isabel Rojas señaló que se dieron “diversos resultados positivos a Listeria monocytogenes en lotes específicos de quesos” en cuatro muestreos realizados en septiembre.

Y que “debido a la naturaleza del agente involucrado, su capacidad de persistencia en ambientes de procesamiento de alimentos y la gravedad clínica que genera en grupos vulnerables, hemos determinado la prohibición de funcionamiento temporal respecto a la elaboración de la totalidad de los productos fabricados en planta, hasta lograr implementación de acciones correctivas por parte de la empresa”.

Además de la prohibición del funcionamiento, se retendrán los productos durante el período investigado para impedir su comercialización.

La Autoridad Sanitaria también solicitó a la empresa un informe técnico integral que “identifique la fuente de contaminación, causas que favorecieron su persistencia y medidas para evitar su ocurrencia; programa intensivo de limpieza y desinfección; implementación de programa de vigilancia microbiológica orientado a la detección en diversas superficies, equipos, drenajes y ambientes de la planta; nuevos muestreos oficiales de verificación y reevaluación del sistema de Buenas Prácticas de Manufactura y otros programas de control de calidad”.

¿Qué es la listeria?

De acuerdo al Ministerio de Salud, la Listeria monocytogenes “es un microorganismo presente en el ambiente y que puede contaminar los alimentos”.

Se trata de una “enfermedad caracterizada generalmente por baja morbilidad y alta mortalidad en su forma invasiva. Se presenta con mayor riesgo en los grupos más vulnerables”.

Sus manifestaciones iniciales “pueden parecerse a un cuadro febril leve y progresar a sepsis, meningitis o meningoencefalitis. En mujeres gestantes, puede provocar abortos, muertes fetales o enfermedades neonatales graves”.

Puede generar cuadros de mayor gravedad en embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas inmunocomprometidas.