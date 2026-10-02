Reforma notarial: 35 notarios, conservadores y archiveros mayores de 75 años dejan sus cargos este viernes

Un total de 35 notarios, conservadores y archiveros deben dejar sus cargos desde este viernes, luego de que comenzara a regir el límite de 75 años establecido por la reforma al sistema notarial y registral.

Los auxiliares de la justicia tienen en promedio 81 años y cesan en sus funciones en virtud del artículo segundo transitorio de la Ley 21.772. Según informó Radio Biobío, los decretos que formalizan las salidas fueron firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario Luis Silva.

Entre los afectados figura el conservador de Santiago Luis Maldonado, de 81 años. También aparecen el conservador de Los Andes Alfonso Barrientos, de 96; la conservadora de Coquimbo Cesira Figari, de 88; el notario Juan Facuse, de 85; y el conservador de Valparaíso Ricardo Valderrama, de 84.

Los oficios no quedarán sin atención, ya que la normativa contempla la designación de interinos mientras el Servicio Civil realiza los concursos para definir a los nuevos titulares. En el Conservador de Santiago, Carlos Miranda quedará a cargo de los tres oficios, considerando que Kamel Saquel ya no se encuentra ejerciendo.

La aplicación de la reforma también enfrenta acciones judiciales. Maldonado, la notaria de Melipilla Rosemarie Mery, el conservador de Pozo Almonte Enso González, la notaria de Las Condes Linda Bosch y la notaria de La Calera Lidia Chahuán han recurrido a tribunales para intentar impedir sus ceses. En los casos de Maldonado, Mery y González, el Tribunal Constitucional había suspendido las causas civiles, pero no la aplicación de la norma que dispone sus salidas.