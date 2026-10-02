Declaran alerta temprana preventiva en la Región Metropolitana por tormentas eléctricas y precipitaciones

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana por evento meteorológico.
Entre este viernes 2 y sábado 3 de octubre se mantienen vigentes dos avisos, según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
Uno de ellos es por viento normal a moderado en precordillera y cordillera de la RM, mientras que el otro corresponde a “probables tormentas eléctricas con probabilidad de precipitaciones fuertes en corto período de tiempo en valle, precordillera y cordillera”.
La medida estará vigente “a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”.
Senapred indicó que “la declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.
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— SENAPRED (@Senapred) October 2, 2026
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