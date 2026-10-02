¿Minecraft dentro de Skyrim? Cómo funciona la alucinante tecnología “passthrough modding” que mezcla dos juegos en tiempo real

Caminar por Skyrim con las físicas de Minecraft, romper el suelo en bloques, construir estructuras o atacar a sus personajes con armas del juego de Mojang.

Lo que hasta hace poco podía parecer un montaje se convirtió en uno de los experimentos más llamativos de la comunidad de modding.

Durante los últimos días se han viralizado videos que mezclan videojuegos completos, con cruces como Minecraft y Skyrim, Minecraft y Elden Ring o Minecraft y Grand Theft Auto V. Detrás de algunos de estos proyectos aparece una técnica conocida como “passthrough modding”.

¿Qué es el “passthrough modding”?

A diferencia de un mod tradicional, que incorpora nuevos personajes, objetos o mecánicas dentro de un solo videojuego, este método puede mantener dos juegos separados abiertos al mismo tiempo y establecer una comunicación entre ambos.

Uno de los ejemplos más claros es SkyCraft, un proyecto que combina Skyrim Special Edition con Minecraft Java Edition. En este caso, Skyrim conserva su mundo, personajes, misiones y gráficos, mientras Minecraft aporta parte de sus propias reglas, como el movimiento, inventario, bloques, herramientas y sistema de combate.

Para conseguirlo, un plugin instalado en Skyrim y un mod de Minecraft intercambian datos mediante memoria compartida. Minecraft permanece oculto en segundo plano, mientras Skyrim muestra el resultado en pantalla.

Por ejemplo, Skyrim puede enviar a Minecraft información sobre el terreno y sus colisiones. Minecraft calcula entonces cómo debería desplazarse el jugador y devuelve esos datos. El sistema también permite colocar bloques dentro del escenario de Skyrim, excavar el terreno, utilizar TNT, hacer fluir agua o lava e incluso combatir contra personajes del RPG con armas de Minecraft.

La aparición de estos videos también ha provocado cierta confusión. No todos los proyectos que muestran un videojuego dentro de otro funcionan necesariamente mediante “passthrough”.

Otros experimentos recurren a técnicas como la decompilación, recompilación o reimplementación de partes de un videojuego, lo que permite trasladar sus sistemas a un entorno diferente sin mantener necesariamente ambos títulos abiertos.

Otro de los casos que llamó la atención esta semana fue un proyecto que muestra Minecraft dentro de Elden Ring. Su creador, Tobyn Jacobs, afirmó que incorporó el inventario, los objetos, la redstone y el modo creativo de Minecraft al mundo de FromSoftware. Sin embargo, hasta ahora no existe una versión pública ni un repositorio que permita comprobar de manera independiente todos los alcances mostrados en los videos.

¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial también forma parte de la conversación, aunque no es la encargada de generar los dos videojuegos en tiempo real.

Han aparecido herramientas que utilizan modelos de IA como asistentes de programación para analizar motores, identificar sistemas de modificación, revisar código y acelerar la creación de mods. El proyecto de código abierto Universal Modder, por ejemplo, contempla específicamente la creación de estos cruces y documenta un experimento que conecta Minecraft con GTA V.

El principio técnico, sin embargo, sigue en los propios videojuegos y sus modificaciones: los programas intercambian información y traducen datos de un motor al otro.

En el caso de SkyCraft, el proyecto ya cuenta con código público y se encuentra en una etapa experimental. Sus desarrolladores advierten sobre posibles errores y exigen que el usuario posea tanto Skyrim como Minecraft. El proyecto tampoco mantiene afiliación oficial con Mojang, Microsoft, Bethesda o ZeniMax.