Licencias médicas: Contraloría detecta a 7.207 servidores públicos que viajaron al extranjero mientras estaban con reposo médico en 2025

La Contraloría General de la República detectó que 7.207 servidores públicos salieron del país durante 2025 mientras se encontraban con licencia médica, según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 26.

La cifra representa una disminución de 63% frente a los 19.963 casos registrados en 2023 y los 19.597 de 2024.

El informe también identificó conductas reiteradas durante los tres años analizados. Un total de 4.522 personas registró viajes asociados a licencias médicas en dos de los tres años revisados, mientras que 566 lo hicieron en 2023, 2024 y 2025.

La Contraloría examinó además lo ocurrido después del 20 de mayo de 2025, cuando difundió el CIC N° 9 sobre esta materia. Entre el 21 de mayo y el 31 de diciembre se utilizaron 1.497 licencias médicas eventualmente irregulares para realizar viajes al extranjero, una baja de 92% respecto del mismo período de 2023 y de 90% frente a 2024.

Durante ese lapso, 1.299 servidores públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica. De ellos, 320 también habían sido identificados en 2023 y/o 2024.

El reporte excluye a integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que cotizan en Dipreca y Capredena. La Contraloría había informado previamente que 2.982 servidores de ese segmento viajaron al extranjero con licencia médica durante 2023 y 2024, mientras que el comparativo correspondiente a 2025 continúa en elaboración.

El organismo fiscalizador notificará a las instituciones involucradas para que instruyan los procedimientos disciplinarios correspondientes. También remitirá los antecedentes a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.