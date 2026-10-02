“Un computador no es un lujo”: Diputado socialista critica falta de recursos para “Yo Elijo mi PC”

El diputado del Partido Socialista José Antonio Rivas cuestionó que el proyecto de Presupuesto 2027 no contemple recursos explícitos para las Becas TIC de Junaeb, política que recoge el programa “Yo Elijo mi PC”.

“Este programa ha tenido problemas, claro, pero si algo funciona mal, se arregla, no se elimina y se deja a las familias pagando el costo”, señaló el parlamentario.

Rivas sostuvo que para muchas familias adquirir un equipo sigue siendo difícil y afirmó que “hoy un computador no es un lujo, es una herramienta para estudiar, aprender y prepararse para el futuro”.

El programa benefició durante 2026 a 96.100 estudiantes y contó con cerca de $35 mil millones. De mantenerse el proyecto en sus actuales términos, en 2027 no habría una nueva entrega de computadores bajo esta política.

El diputado emplazó al Ejecutivo a aclarar qué medida reemplazaría el beneficio: “Si el Gobierno quiere terminar con este programa, que explique qué alternativa concreta les va a dar a muchos jóvenes y niños de nuestro país”.

“Borrar una partida del presupuesto no borra la brecha digital”, cerró.