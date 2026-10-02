Ministro Quiroz reconoce posibles despidos de profesores por reducción de horas: “No confundamos el derecho a educar con la obligación a emplear”

En el marco de la discusión por la Ley de Presupuestos 2027, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó las disposiciones en torno a la educación, la entrega de la gratuidad y las horas docentes.

Respecto a esto último, apuntó a los recursos que se otorgan a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y la posible disminución de las horas docentes máximas en alrededor de 3,6%.

En entrevista con Radio Infinita, afirmó que no se debe confundir el derecho a educar con la obligación de emplear.

El jefe de la billetera argumentó que actualmente, debido a la caída de la natalidad, hay menos niños y jóvenes que ingresan al sistema escolar.

Esta situación “va generando la necesidad bastante obvia de lograr mayores eficiencias, o sea, a lo mejor centros que se impartía educación en lugares distintos hay que concentrarlos, especialmente con el sistema SLEP que viene ahora y que estamos enfrentando, que es bien costoso, por lo demás”.

En ese sentido, afirmó que “eso te va a llevar naturalmente a optimizar y probablemente tengan que haber desvinculaciones, pero esas desvinculaciones no tienen nada que ver con no otorgar el beneficio social; el beneficio es el derecho es a educarse. No confundamos el derecho a educar con la obligación a emplear; son cosas distintas”.

“Al Ministerio de Agricultura no lo confundamos con el Ministerio de los agricultores; son cosas distintas. No confundamos el Ministerio de Educación con el Ministerio de los profesores; no confundamos el Ministerio de Salud con el Ministerio de los que trabajan en el sector salud”, continuó diciendo Quiroz.

Con todo, sostuvo que existe respeto por los trabajadores de la educación; sin embargo, advirtió que la prioridad es poder cumplir con los derechos sociales “otorgados por las leyes, pero también con la máxima responsabilidad fiscal”.