Inscripción con Clave Única, chaleco reflectante y código identificatorio: Las exigencias para ciclistas que ingresen al Parquemet desde diciembre

A comienzos de la semana, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, adelantó que desde diciembre comenzarán a regir ciertas exigencias para los ciclistas que quieran ingresar al Parque Metropolitano (Parquemet).

“Hay ciclistas que no respetan la velocidad y ponen en riesgo la seguridad de niños y adultos mayores que caminan por el parque. A partir de diciembre, deberán inscribirse para subir el cerro y portar un chaleco reflectante con un código identificatorio. Esto permitirá que aquellos que infrinjan las normas reciban las sanciones correspondientes”, dijo en X.

Durante esta jornada, autoridades del recinto entregaron mayores detalles sobre la medida, que busca reforzar la seguridad y evitar accidentes al interior del parque.

Así, se dará inicio a un proceso de enrolamiento en el cual cada ciclista recibirá un número de identificación a través de su Clave Única. La plataforma se dará a conocer próximamente.

Dicho número deberá estar en el chaleco reflectante, el cual deberá ser utilizado obligatoriamente mientras el/la ciclista se encuentre al interior del Parquemet.

Estas disposiciones se suman a las ya existentes, como el uso obligatorio del casco y la circulación a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en el recinto.

Juan Escobar, encargado de Operaciones del Parque Metropolitano, explicó que las nuevas medidas se comenzarán a implementar en diciembre y que habrá un “empadronamiento, un enrolamiento por medio de la Clave Única y se hará de manera virtual; una vez que arroje un código, podrá el ciclista llegar a los accesos del parque y circular en las rutas que están demarcadas y señalizadas en esta ruta”.

Y agregó que se detectaron al menos tres ejes donde la velocidad en descenso es más riesgosa.

En dichos puntos, y en coordinación con Carabineros, habrá guardias de seguridad para “controlar la velocidad, para ver la indumentaria que está establecida en la ley de tránsito, el casco y luces que permitan también visualizar a distancia un riesgo”.

Por su parte, el teniente coronel Carlos Cortés, Prefectura de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, señaló que “uno de los principales antecedentes que nosotros hemos notado es el desconocimiento de la norma legal que rige los desplazamientos de las personas, ya sea como conductor, como pasajero y como peatón”.

“Un ciclista se convierte inmediatamente en un conductor y tiene derechos y obligaciones porque va conduciendo esta bicicleta, que también se transforma en un vehículo. Este es un lugar privado abierto al uso público; por lo tanto, rige de igual manera la ley de tránsito. Es por eso que nos hemos reunido con el personal del parque con la finalidad de establecer los puntos críticos, establecer nuevas señaléticas, establecer también áreas de responsabilidad“, profundizó.