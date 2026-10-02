Desde la UDI al FA: Críticas transversales por fin de recursos para “Yo Elijo mi PC”

La decisión del Gobierno de no contemplar recursos para las Becas TIC de Junaeb en el proyecto de Presupuesto 2027 generó críticas desde distintos sectores políticos, con llamados a reponer el financiamiento durante la discusión en el Congreso.

Desde el propio oficialismo, el diputado UDI Sergio Bobadilla reconoció la necesidad de ajustar el gasto público, pero sostuvo que aquello “no puede ni debe ser a costa de programas exitosos en el ámbito educacional”, como “Yo Elijo mi PC” y los Liceos Bicentenario.

El parlamentario incluso planteó redirigir recursos desde otras instituciones: “Ni un peso para el Instituto de Derechos Humanos, sí muchos recursos para educación”, afirmó.

También el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, pidió revertir la decisión. “¿A quién se le puede ocurrir recortar un programa así de clave en la Junaeb?”, cuestionó, antes de solicitar: “Por favor, repongan los recursos”.

Críticas desde la oposición

Por su parte, el senador DC Matías Walker recordó las ceremonias de entrega de equipos a estudiantes de séptimo básico y aseguró que buscarán recuperar el financiamiento durante la tramitación: “Lo repondremos, al igual que el año pasado”.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, vinculó la decisión con otros ajustes incluidos en el Presupuesto 2027 y cuestionó que se descontinúen políticas públicas y proyectos de inversión. “Cuando se achica el Estado, sufren los que más lo necesitan”, señaló.

De aprobarse el proyecto en sus actuales términos, las Becas TIC quedarían sin financiamiento para una nueva entrega de computadores en 2027, después de una política que se ha mantenido por 17 años.