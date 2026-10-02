“No presenta un efecto relevante en el aprendizaje”: Pavez defiende fin de recursos para “Yo Elijo mi PC”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la decisión del Gobierno de no contemplar recursos para las Becas TIC de Junaeb —que reúnen programas como “Yo Elijo mi PC”— en el proyecto de Presupuesto 2027.

“El programa de becas TIC ha estado en evaluación hace mucho tiempo, ha estado mal evaluado y se ha verificado que no presenta un efecto relevante en el aprendizaje”, afirmó la autoridad.

Pavez sostuvo que el Ejecutivo busca concentrar los recursos en programas que demuestren mejores resultados y apuntó también a problemas de implementación registrados durante los últimos años.

“Aquellos programas que no han demostrado ser efectivos, que tienen una lógica que no contribuye a los criterios modernos de la educación, deben ser revisados”, señaló.

Gobierno apunta a reasignar los recursos

El subsecretario aseguró que los fondos serán destinados a otras prioridades del área educacional y destacó, entre ellas, el incremento contemplado para educación parvularia.