Presidente Kast y paro de la Confech por Presupuesto 2027: “¿Por qué no haber hecho la marcha el lunes?”

El presidente José Antonio Kast abordó la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) ayer jueves en el centro de Santiago, en rechazo a las reducciones de recursos en educación que están contempladas en la Ley de Presupuestos 2027.

En el XIII Encuentro Anual del Comercio, organizado por la Cámara Nacional del Comercio (CNC), el mandatario cuestionó las críticas que han surgido respecto al erario del próximo año, del cual aún no se conoce su contenido en su totalidad y que será presentado en la Cámara Baja la próxima semana.

En ese sentido, comentó que los parlamentarios “tienen hasta el 30 de noviembre para discutir, debatir con libertad, pero ojalá siempre desde el sentido común, desde la razón, no desde la trinchera, porque está hecho, vuelvo a insistir, de manera seria y responsable”.

Kast continuó diciendo: “A nosotros nos dijeron (que) se va a acabar la PGU si me eligen a mí, y yo saqué un corazón y dije ‘te amo PGU’, y ahí está. Nos dijeron que se iba a acabar la gratuidad universitaria; la marcha que se hizo ayer era una marcha preventiva, porque nadie sabía nada y todos hablando de que ‘nos van a terminar la gratuidad'”.

“Yo digo, ¿y por qué no haber hecho la marcha el lunes, pero con algo serio y responsable, habiendo leído?”, planteó.

“Cuando yo escucho los discursos de algunos dirigentes, digo, ‘no entendí nada’, porque es algo básicamente aprendido. Uno debería decirle, ‘mire, aquí tiene el presupuesto, aquí tiene la información, léala, revísela y conversemos’, pero hay que hacer la pega”, acotó el mandatario.

Y cerró: “Cada uno de nosotros, cada alcalde, cada concejal, cada core, cada ministro, subsecretario, cada dirigente gremial, cuando hace una propuesta, estudia todo, revisa todo y, en base a argumentos, va y plantea su posición. A eso tenemos que volver, eso es el orden, el respeto en el que estamos trabajando”.