Meta lanza lentes de realidad virtual de 100 gramos y George Lucas inaugura su museo de arte narrativo

Meta presentó en su evento anual de novedades unos nuevos lentes de realidad virtual con apariencia de anteojos ópticos o de sol tradicionales, con un peso de solo 100 gramos. El dispositivo, equipado con pantallas micro OLED, permite reproducir un monitor completo en 5K, con pantallas virtuales de hasta 150 o 200 pulgadas, para trabajar, jugar o ver un partido de fútbol.

Los lentes funcionan con una batería externa que el usuario lleva en el cinturón o en el bolsillo, e incorporan hologramas para llamadas y videollamadas. Llegarán al mercado en la primavera boreal del próximo año, a un precio de US$1.300, menos de la mitad del valor del Apple Vision Pro. La compañía también presentó Charm, un llavero con forma de peluche que funciona como agente interactivo, al estilo del clásico Tamagotchi.

El auge de los microdramas

Una alianza entre TikTok y Disney selló el avance de los microdramas, contenidos verticales de entre 1 y 2 minutos diseñados para el celular. En Chile, distintos canales de televisión y productoras audiovisuales también comenzaron a explorar este formato.

George Lucas abre su museo en Los Ángeles

El creador de Star Wars inauguró en Los Ángeles el Museo Lucas de Arte Narrativo, con una inversión superior a US$1.000 millones y más de 20 años de desarrollo. Lucas y su esposa, Mellody Hobson, recibieron a los primeros 100 visitantes.

El recinto, diseñado por el arquitecto Ma Yansong, ocupa más de 27.800 metros cuadrados y no tiene una sola línea recta. Además de piezas vinculadas a Star Wars, exhibe obras de Norman Rockwell, Frida Kahlo, Banksy, Diego Rivera y Andy Warhol. La entrada cuesta US$25.