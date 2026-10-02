Quiroz apunta a revisión de la gratuidad para quienes no cumplen requisitos y dice que la “viveza la vamos a ir controlando y eventualmente eliminando”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que el Gobierno buscará detectar eventuales irregularidades en el beneficio de la gratuidad universitaria.

En entrevista con Radio Infinita, afirmó que “hay una desproporción en la gente que está en la gratuidad con hogares sin padre. Por algún motivo, una gran proporción tiene hogares sin padre, en la población (general) hay un 50% y aquí hay mucho más”.

“De hecho, hay 80.000 beneficiarios que declaran vivir solos. A nosotros nos parece que, por lo menos, es sospechoso, digamos, y hay que mirarlo, porque algunas de esas personas que viven solas, a lo mejor efectivamente viven solas y tienen que trabajar para mantenerse, eso es una realidad que ocurre”, acotó.

El jefe de la billetera fiscal sostuvo que se comenzarán a cruzar y chequear datos para corroborar que el beneficio se entrega de manera correcta.

Según planteó, “hay otros u otras que a lo mejor no declaran que viven con sus padres; se buscan un pariente a lo mejor menos afortunado para no revelar el ingreso familiar”.

De todos modos, aclaró que no se trata de una “caza de brujas”.

“No es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, no es un big bang, pero es un mejoramiento continuo y es un llamado también a las personas hoy día; aprovecho de hacerlo acá, las personas que califican, tienen la real necesidad, estén tranquilas, ese beneficio va a seguir siendo entregado porque nos lo obliga la ley“, aseguró Quiroz en el citado medio.

“Pero las personas, que existen en Chile, el chileno vivo, lo conocemos; es parte de nuestra cultura, la viveza del chileno. Esa viveza, les quiero decir que la vamos a ir chequeando, controlando y, eventualmente, eliminando“, cerró.