“Prácticamente estancado”: Economista de Pivotes advierte complejo escenario para Chile tras débil Imacec de agosto

La economista y directora de Evidencia de Pivotes, Soledad Hormazábal, advirtió sobre el complejo escenario que atraviesa la economía chilena tras conocerse la caída de 1% del Imacec de agosto y sostuvo que la debilidad de la actividad va más allá del fuerte retroceso registrado por la minería.

En entrevista con CNN Chile Radio, Hormazábal explicó que la minería anotó una caída interanual de 17,4%, mientras que el resto de la economía mostró inicialmente una expansión de 1,4%.

Sin embargo, apuntó a que agosto contó con un día hábil adicional respecto del mismo mes del año anterior y que, al considerar ese factor, el panorama es bastante menos favorable.

“Si uno corrige eso, el resto de la economía está prácticamente estancado, porque el crecimiento interanual fue apenas de 0,2%”, sostuvo.

Según la economista, la cifra muestra que el problema no puede explicarse exclusivamente por factores puntuales que han afectado a sectores como la minería durante este año.

#CNNChileRadio | Estamos conversando con la directora de Evidencia de Pivotes, Soledad Hormazábal. “La caída del Imacec es mala muy mala, y es peor de lo que parece a primera vista” pic.twitter.com/U19kGJ0FpM — CNN Chile (@CNNChile) October 2, 2026

“El problema va un poco más allá”

Hormazábal señaló que durante 2026 se han combinado elementos coyunturales, como las condiciones climáticas y el aumento del precio de los combustibles, con problemas que considera más persistentes.

Entre ellos mencionó la menor ley del mineral y la necesidad de aumentar la inversión para desarrollar nuevos yacimientos.

“Esta es la segunda caída consecutiva y es la sexta en el año. Hemos tenido solo un mes positivo en lo que va del año. Entonces, el problema va un poco más allá”, afirmó.

También manifestó preocupación por la construcción, sector que calificó como especialmente relevante debido a su impacto sobre el empleo.

“Estamos peor en la actividad de la construcción que lo que estuvimos en la pandemia”, aseguró, señalando que el indicador sectorial alcanzó durante julio su menor nivel en siete años.

Riesgo de cerrar 2026 sin crecimiento

La directora de Evidencia de Pivotes advirtió además que los resultados de los próximos meses serán determinantes para definir si la economía logra evitar una contracción durante 2026.

De acuerdo con sus cálculos, “necesitamos que entre septiembre y diciembre el Imacec se expanda 0,9 para poder llegar a un crecimiento de 0% en este año”.

“Cualquier cifra, si durante lo que queda del año acumulamos menos de 0,9, vamos a tener un año en negativo”, agregó.

Hormazábal sostuvo que el deterioro del mercado laboral también puede profundizar este escenario, debido a que un menor nivel de empleo afecta el consumo y, a su vez, reduce la actividad económica.

En ese contexto, valoró las medidas de corto plazo anunciadas por el Gobierno, como una mayor inversión pública y subsidios al empleo, aunque advirtió que no serían suficientes para enfrentar problemas de carácter estructural.

“Si queremos llegar al fin de este periodo presidencial con un desempleo bajo el 7%, eso no lo vamos a lograr sin reformas estructurales importantes a cómo está funcionando el mercado del trabajo”, sostuvo.

Entre las medidas pendientes, la economista mencionó una reforma más profunda al sistema de permisos y cambios en materia laboral que permitan aumentar el crecimiento potencial de la economía.