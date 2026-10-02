“Ninguna democracia de América Latina está consolidada”: Informe Latinobarómetro 2026 alerta por giro autoritario y el avance de China sobre EE.UU.

Una profunda crisis de representación política y un reordenamiento geopolítico son las principales conclusiones del Informe Latinobarómetro 2026. El documento revela que el apoyo a la democracia en la región apenas alcanza un 52%, mientras las tentaciones autoritarias crecen de forma alarmante en un continente cada vez más influenciado por Beijing. El diagnóstico de la Corporación Latinobarómetro frente a este escenario es tajante: “Ninguna democracia de América Latina está consolidada, quizás con la excepción de Uruguay”.

El estudio detalla que un 52% de los latinoamericanos está de acuerdo con la premisa de que “no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas”. Este pragmatismo instrumental ha pavimentado una ola de alternancias en el poder hacia la extrema derecha, consolidando a mandatarios como José Antonio Kast en Chile, Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú. Según el reporte, este fenómeno ocurre porque “los gobiernos de derecha y de izquierda tradicionales que han gobernado no han sido capaces de avanzar suficiente en el desmantelamiento de los clivajes que impiden la consolidación”.

La radiografía regional está marcada por el desmantelamiento de los sistemas tradicionales de representación, donde los partidos políticos apenas alcanzan un 15% de confianza. El Salvador, bajo la administración de Nayib Bukele, es apuntado como el principal ejemplo de esta degradación institucional, siendo calificado abiertamente como una autocracia y un gobierno autoritario. “Los proyectos de democracia se instalan en América Latina precisamente porque son capaces de ganarle la batalla a las actitudes autoritarias de sus pueblos”, detalla el documento, advirtiendo que los ciudadanos identifican correctamente las desigualdades y exigen que los gobernantes cumplan con la democracia prometida.

La segunda gran dimensión del informe aborda el impacto de Estados Unidos (EE.UU.) bajo el segundo mandato de Donald Trump. A pesar de impulsar una agresiva estrategia geopolítica para agrupar a doce naciones bajo el llamado “Escudo de las Américas”, Washington está perdiendo terreno frente a la potencia asiática. Un 65% de la región percibe que China tiene una influencia positiva, superando con creces el 57% que opina lo mismo de la nación norteamericana. Aún más llamativo es que un 41% de los latinoamericanos califica actualmente al gobierno estadounidense derechamente como un régimen autoritario o una dictadura.

Pese a esta negativa percepción sobre el impacto mundial de las políticas de Donald Trump —rechazadas por el 55% de la región—, las recientes intervenciones de la Casa Blanca encuentran un sorpresivo respaldo continental. El informe subraya que “la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.” genera acuerdo en un 69% de la población latinoamericana, con Costa Rica (89%) y Colombia (84%) liderando el apoyo a la inédita medida. Sin embargo, el escepticismo persiste sobre las intenciones de fondo, ya que apenas un 35% cree que esta operación realmente beneficia a Venezuela.