Comisión Mixta zanjó diferencias de las Reglas del Uso de la Fuerza: ¿Cómo quedaron las normas para policías?

La Comisión Mixta llegó a un acuerdo en torno a las diferencias que existían sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

Con ello, la iniciativa podrá ser votada en la Cámara de Diputadas y Diputados y posteriormente en el Senado.

Cabe recordar que el objetivo de la propuesta es “normar el uso de la fuerza del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el cumplimiento de sus funciones, así como también el ejercido por las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público; en la protección de sus recintos militares o en la seguridad pública interior, conforme a la Constitución y la ley”.

Al tener discusión inmediata, la comisión sesionó el martes y miércoles, logrando destrabar y llegar a un acuerdo mayoritario en aspectos de las RUF.

Una de las disposiciones aprobadas es la regla que autoriza el uso de escopetas con munición antidisturbios para evitar o repeler un peligro grave e inminente para la vida o integridad física de terceros, personal militar o policial.

También se autorizó para situaciones relacionadas con daños o pérdida material de infraestructura crítica y la protección de recintos militares.

Asimismo, respecto al uso de la fuerza potencialmente letal, se respaldó que procederá solo cuando las medidas de etapas previas no sean suficientes.

La norma indica: “El uso de la fuerza potencialmente letal constituye una medida que procede solo cuando resulten insuficientes las medidas establecidas en las etapas previas y justificada en caso de cumplimiento del deber, legítima defensa, cumplimiento de una orden judicial”.

Por otro lado, los parlamentarios discutieron la disposición que regula las eximentes de responsabilidad penal.

En concreto, se señaló que “el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública o de las Fuerzas Armadas que cumpla las reglas de uso de la fuerza estará amparado por la circunstancia eximente de responsabilidad penal de cumplimiento del deber contemplada en el Código Penal”.