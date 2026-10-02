Empresa constructora es condenada por inundación en terreno colindante: Corte Suprema confirmó sentencia por hecho ocurrido en 2022

La Corte Suprema rechazó un recurso de casación presentado contra la sentencia que condenó a una empresa constructora por los daños derivados de la inundación de un predio colindante, ocurrida en junio de 2022.

Según informó el Poder Judicial, la Primera Sala del máximo tribunal descartó infracciones en la sentencia recurrida y mantuvo lo resuelto respecto de la indemnización por daño moral.

La resolución estableció que los únicos daños materiales acreditados fueron los ocasionados por la inundación de junio de 2022 y que estos fueron íntegramente reparados por la empresa demandada. La recurrente sostenía, en cambio, que también existieron perjuicios materiales derivados de inundaciones posteriores que no habían sido completamente resarcidos.

Sobre ese punto, la Corte sostuvo que “no se vislumbra infracción alguna del ‘onus probandi’”, debido a que correspondía a la demandante acreditar los perjuicios materiales reclamados. El tribunal agregó que esta “sólo acreditó aquellos asociados a la inundación ocurrida en el mes de junio del año 2022, respecto de los cuales la demandada a su vez probó su íntegro resarcimiento”.

Respecto del daño moral, la Suprema señaló que su determinación corresponde a los jueces de instancia de acuerdo con las pruebas presentadas. Estos consideraron la afectación emocional que sufrió la demandante por el episodio de inundación acreditado, mientras que el máximo tribunal concluyó que la revisión de esa cuantía “escapa al control de esta sede de casación”.