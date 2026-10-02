Inspector municipal resulta baleado durante persecución que terminó con dos detenidos

Un inspector municipal resultó herido a bala durante una persecución que comenzó en San Miguel y terminó con dos personas detenidas en Pedro Aguirre Cerda.

El procedimiento se inició luego de que funcionarios de seguridad municipal detectaran a dos sujetos a bordo de una motocicleta que presuntamente intentaban sustraer un vehículo estacionado.

Al advertir la presencia de los inspectores, los individuos huyeron e iniciaron un seguimiento durante el cual efectuaron disparos contra los funcionarios y las patrullas municipales.

Uno de los proyectiles alcanzó de manera superficial a un inspector en la zona del hombro. De acuerdo con antecedentes preliminares, el funcionario se encuentra en buen estado de salud.

La persecución finalizó en el sector de avenida Carlos Valdovinos con Central Nino García, en Pedro Aguirre Cerda, donde los ocupantes de la motocicleta fueron detenidos.

Los aprehendidos son dos ciudadanos extranjeros de entre 30 y 40 años, quienes fueron trasladados hasta la 12ª Comisaría de San Miguel.