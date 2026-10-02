“Merecemos volver a la mediocridad”: hermana de Cristiano comparte duro mensaje tras salida de CR7 de Portugal

La polémica salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal sumó un nuevo capítulo luego de que su hermana, Elma Aveiro, compartiera un duro mensaje en defensa del delantero.

“Cristiano merecía más respeto. La selección merecía una mejor estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación”, señala la publicación difundida por Aveiro en Instagram.

El mensaje también apunta contra los propios portugueses: “Somos envidiosos, desdeñosos, ignorantes y merecemos volver a la mediocridad que siempre fuimos en el fútbol antes de Cristiano”.

La polémica salida de Cristiano Ronaldo

El delantero abandonó la concentración después de quedar como suplente y no ingresar en el triunfo de Portugal sobre Noruega por la Nations League.

Posteriormente, el técnico Jorge Jesus confirmó que tampoco tenía previsto utilizarlo como titular en el siguiente encuentro y aseguró que ningún jugador modificaría sus decisiones deportivas.

Ronaldo anunció después que dejaría la concentración tras conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol y adelantó que explicará “a su tiempo” las razones de su decisión.

El reglamento disciplinario de la federación portuguesa establece que un jugador que abandone injustificadamente una actividad de la selección puede recibir una suspensión de entre uno y seis meses. Hasta ahora, sin embargo, no se ha anunciado oficialmente una sanción contra el atacante.