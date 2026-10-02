Seremi de Salud prohíbe funcionamiento de gimnasio Smartfit en Antofagasta tras denuncia ciudadana: Se detectó exceso de público

La Seremi de Salud de Antofagasta informó sobre la prohibición de funcionamiento del gimnasio Smartfit ubicado en el sector sur de la ciudad, en el Mall Cenco Angamos, frente al Estadio Regional.

El caso se originó luego de una denuncia ciudadana que reportó una excesiva cantidad de clientes para el espacio disponible.

Tras ello, trabajadores del área de Salud Ocupacional y de Alimentos y Saneamiento Básico de la Seremi acudieron al lugar, verificando la situación.

El seremi de Salud de la región, Rodrigo Medina, indicó que se inició un sumario y se dictó la prohibición, ya que, además, el recinto deportivo no tenía el respectivo informe sanitario.

Y agregó que durante la fiscalización, los administradores de la sede dijeron desconocer el aforo del lugar.

La autoridad señaló que, según la normativa vigente, todo gimnasio que preste servicios a más de 100 personas debe contar con su informe sanitario.

“Corroboramos que efectivamente había más de 100” personas presentes en el lugar, dijo.

Adicionalmente, el Decreto Supremo n° 10 exige que haya un espacio de cuatro metros cuadrados por cliente, aspecto que no se cumplía en el recinto deportivo de Antofagasta.

Con todo, Smartfit se arriesga a sanciones que podrían llegar a las 1.000 UTM.