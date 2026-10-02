Alcalde Sichel cuestiona posible fin de “Yo elijo mi PC” y pide reponer recursos: “Afecta directamente la educación pública”

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, criticó el posible cierre del programa “Yo elijo mi PC”, dependiente de Junaeb.

La iniciativa se comenzó a aplicar en 2009, durante el mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, y está dirigida a estudiantes de bajos recursos del sistema público de educación, con el fin de disminuir la brecha tecnológica durante el auge del internet.

Sin embargo, en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, no se contempla un financiamiento explícito para el programa.

“Yo elijo mi PC” está integrado en las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) y durante este año permitió la entrega de computadores a 96.100 estudiantes con recursos que ascendieron a $34.796.094 en el Presupuesto 2026.

“¿Hay alguna explicación? Se me ocurren pocos programas más importantes para hacer más justa la ecuación pública que la entrega de computadores. Por favor, repongan los recursos”, cuestionó el alcalde.

En esa línea, planteó que “cortar un programa clave como este, en el cual Junaeb le entrega a cada alumno de séptimo básico de los colegios públicos de Chile un computador, es afectar directamente la educación pública. Yo quiero tener los mejores colegios públicos de Chile y para eso necesitamos entregarles herramientas a nuestros estudiantes”.

Y agregó: “Se me ocurren pocos programas más importantes para hacer más justa la ecuación pública que la entrega de computadores. La clave en el manejo de las finanzas fiscales es entender que ahorrar no significa disminuir la inversión social”.

Sichel calificó como un “error mayúsculo” el retiro del programa: “Solo va a aumentar la brecha entre la educación privada y la educación pública”.

“Necesitamos cuidar la educación pública y no disminuir su calidad. Lo que se está haciendo no es ahorrar, es disminuir la inversión social y, por lo tanto, dañar a estudiantes que necesitan esa inversión para mejorar su educación”, agregó.

La autoridad comunal apuntó a que hay otras maneras de ahorrar, como “disminuir ministerios, aumentar fuertemente el control del gasto fiscal. Pero lo que no se puede hacer es quitarles a los que no tienen lo que el Estado ya les daba: un computador para competir, estudiar y tener las mismas oportunidades”.