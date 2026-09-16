Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en queso mantecoso Matthei: Recomendó a personas no consumir lote afectado

El Ministerio de Salud (Minsal) informó sobre una alerta alimentaria por listeria en queso mantecoso laminado de la marca Matthei luego de detectar la presencia del microorganismo.

La muestra inicial de dicho producto se tomó en el marco del proceso de Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos en la región Metropolitana, y según los resultados de análisis del laboratorio de la Seremi, se detectó la presencia de listeria.

La Autoridad Sanitaria entregó los detalles del producto involucrado en la alerta:

Queso mantecoso laminado, formato 250g, marca Matthei.

Lote: 2262907 AM

Fecha de elaboración: 31-08-2026

Fecha de vencimiento: 01-03-2027

El Minsal recomendó a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por la alerta no consumirlos.”

“La Autoridad Sanitaria se encuentra ejecutando y coordinando diversas medidas en el marco de esta alerta, entre las que destacan la notificación de la muestra no conforme al elaborador y la inspección a la instalación de elaboración, así como las gestiones para el retiro del producto del mercado”, señalaron.

¿Qué es la listeria?

De acuerdo al Minsal, la Listeria monocytogenes “es un microorganismo presente en el ambiente y que puede contaminar los alimentos”.

Se trata de una “enfermedad caracterizada generalmente por baja morbilidad y alta mortalidad en su forma invasiva. Se presenta con mayor riesgo en los grupos más vulnerables”.

Quienes desarrollan con más frecuencia la forma invasiva de esta enfermedad son gestantes, recién nacidos, pacientes con enfermedades crónicas e inmunodeprimidos (pacientes con cáncer, trasplantes de órganos, hemodiálisis o VIH) y adultos mayores.

Sus manifestaciones iniciales “pueden parecerse a un cuadro febril leve y progresar a sepsis, meningitis o meningoencefalitis. En mujeres gestantes, puede provocar abortos, muertes fetales o enfermedades neonatales graves”.

Las autoridades señalaron que “en el caso de haber consumido alguno de los productos del lote afectado y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud”.