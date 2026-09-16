Cobre repunta 1,30% tras su fuerte retroceso y cierra sobre los US$ 6,4 la libra en Londres

El precio del cobre cerró este miércoles en US$ 6,45 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con un alza de 1,30% respecto de la jornada anterior, según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). En dólares por tonelada métrica, el contado se ubicó en US$ 14.227.

El contrato a futuro a tres meses cerró en US$ 6,46 la libra, con un incremento de 1,10%. Los contratos con vencimiento en diciembre de 2027 y diciembre de 2028 se ubicaron en US$ 6,47 y US$ 6,49 la libra, respectivamente, ambos con alzas superiores al 0,9% en la jornada.

El promedio mensual del cobre a la fecha se ubica en US$ 6,52 la libra, en línea con el promedio de US$ 6,51 registrado el mes anterior.

El promedio anual llega a US$ 6,06 la libra, un alza de 40,27% respecto de igual período de 2025, de acuerdo con las cifras de Cochilco.

En la Bolsa Mercantil de Nueva York (Comex), el cobre de alta pureza para entrega en septiembre cotizó en US$ 6,37 la libra, con niveles crecientes hacia los contratos más lejanos, hasta US$ 6,69 la libra para agosto de 2027. El promedio de agosto para la primera posición en esa plaza se ubicó en US$ 6,59 la libra.

En la Bolsa de Futuros de Shanghái, los cátodos de cobre para entrega en octubre se transaron en US$ 7,26 la libra, cifra que incluye impuestos. El promedio de cierre de agosto en esa bolsa fue de US$ 7,27 la libra, con un tipo de cambio de 6,7075 yuanes por dólar.

Inventarios de cobre caen con fuerza en Shanghái

Los inventarios de cobre en Londres subieron 4.925 toneladas hasta 254.150 toneladas entre el 15 y el 16 de septiembre, un alza de 1,98%. En Nueva York, los inventarios de COMEX se mantuvieron prácticamente estables, con un incremento de apenas 453 toneladas hasta 696.807 toneladas.

El movimiento más relevante volvió a registrarse en Shanghái, donde los inventarios cayeron 8.220 toneladas entre el 4 y el 11 de septiembre, hasta 54.780 toneladas, una baja de 13,05% en la semana.

La caída se suma a la contracción de 19,12% registrada en esa misma bolsa a fines de agosto, acumulando una reducción de más de un tercio del stock en menos de un mes.

Entre los otros metales transados en Londres, el aluminio lideró las alzas con un incremento de 1,53% hasta US$ 3.310 por tonelada, seguido por el plomo, que subió 1,04% hasta US$ 1.848, y el estaño, que avanzó 0,98% hasta US$ 52.310.

El zinc también cerró en terreno positivo, con un alza de 0,38% hasta US$ 3.937, mientras que el níquel fue el único metal base que retrocedió, con una caída de 0,28% hasta US$ 16.090 por tonelada.

El carbonato de litio, en tanto, bajó a US$ 18,95 por kilogramo al 15 de septiembre, frente a los US$ 20,05 registrados dos semanas antes, según cifras del Banco Central de Chile citadas por Cochilco.