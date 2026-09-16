Detienen a tres sujetos extranjeros por secuestro de joyero en el centro de Santiago: Víctima estaba maniatada

Carabineros logró la detención de tres sujetos de nacionalidad extranjera por el secuestro de un joyero en la comuna de Santiago.

Los individuos de nacionalidad venezolana fueron arrestados la noche del martes en San Bernardo tras ser sorprendidos al interior de un vehículo, en cuyo interior se encontraba una persona maniatada.

El auto usado corresponde a un furgón Renault modelo Dokker III 1.5, que tenía encargo vigente por robo con intimidación desde el 4 de mayo de 2021.

El aviso de un testigo permitió a personal policial iniciar un seguimiento controlado a los involucrados. Posteriormente, se logró ubicar el móvil, localizarlo y fiscalizarlo en San Bernardo.

Así, se dio con el paradero de Juan Carlos Núñez, de 67 años, que había sido interceptado por un grupo de individuos en San Pablo con Teatinos, en el centro de Santiago.

El empresario fue maniatado y retenido contra su voluntad al interior del auto, mientras los antisociales le robaban diversas especies y después pretendían ingresar a su taller de joyería.

Tras el control, los arrestados fueron identificados como Wainer P., de 29 años; Jesús David P., de 19 años; y José Simón C., de 21 años, de nacionalidad venezolana. En tanto, otros dos hombres escaparon del lugar.

La víctima fue auxiliada y liberada.

Los antecedentes del caso fueron entregados a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.