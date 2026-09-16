Ministro Mas invita a mineras globales a asociarse con Codelco y anuncia avances en litio en Chile Day Londres

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, expuso este miércoles en Londres, en el marco de Chile Day, los avances del Gobierno en materia de litio y su invitación a que compañías mineras globales se asocien con Codelco en nuevos proyectos, en el marco de una presentación centrada en las oportunidades de inversión que ofrece Chile en minería.

Mas explicó que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) identifica 69 salares o lagunas saladas en el país, de los cuales actualmente solo uno está en producción, el Salar de Atacama.

El biministro detalló que existen cinco Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), la fórmula jurídica que el Gobierno ha adoptado para destrabar la inversión en el mineral, que estaban pendientes de ingreso a la Contraloría General de la República al asumir la actual administración, luego de haber sido rechazados previamente por ese organismo.

“Hay cinco CEOL, que son contratos especiales de operación, que es la forma jurídica que hemos encontrado de desatar la inversión en el litio (…) Hay cinco que estaban por entrar a Contraloría. La semana pasada entraron dos y la próxima semana van a entrar tres (…) Después de 30 años que no teníamos avance en el litio, hoy hay un avance concreto que mostrar”, aseveró.

Según relató el biministro, dos de esos cinco contratos, correspondientes a los proyectos Laguna Verde y Ascotán, ya ingresaron nuevamente a Contraloría la semana pasada, mientras los tres restantes lo harán la próxima semana. Mas calificó este avance como un hito concreto después de tres décadas sin movimiento en la tramitación de nuevos proyectos de litio en el país.

El biministro planteó que, para desarrollar más litio, el país necesita una política que privilegie resultados concretos, con reglas claras, contratos ágiles, mayor apertura a la exploración y la optimización del propio instrumento de los CEOL. Asimismo, agregó que ve oportunidades adicionales en tecnología de extracción, agua y energía asociadas al desarrollo litífero, y remarcó que la intención del Gobierno es que sean los privados quienes lideren esa inversión.

Daniel Mas invita a empresas globales a asociarse con Codelco

En la segunda parte de su intervención, Mas se refirió a Codelco, destacando la decisión de capitalizar 100% de las utilidades de la estatal correspondientes a 2025 como una señal de confianza hacia el sector: “Su producción está hoy día más cerca de los 1.400, 1.300, 1.500 millones, incluyendo todo lo atribuible a asociaciones (…) que de los 1.700 millones que en algún momento soñamos. Codelco ejecutó alrededor de US$ 5.000 millones de inversión, el mayor CAPEX anual de su historia“.

El biministro invitó a las compañías presentes en el evento a evaluar nuevas oportunidades de asociación con Codelco, mencionando a Freeport-McMoRan, Teck Resources, CQM, Anglo American y Rio Tinto como ejemplos de un modelo en que la empresa estatal y el capital privado pueden complementarse

“La asociación con privados en distintos proyectos ha sido fundamental y queremos seguir reforzándolo. Invitamos a las compañías que están presentes acá a mirar oportunidades con Codelco. Freeport, Teck, CQM, Anglo, Rio Tinto, reflejan un modelo donde la empresa estatal y el capital privado pueden complementarse”, añadió.

Más allá del litio y de Codelco, Mas repasó el resto de la agenda minera del Gobierno. Sostuvo que Chile concentra 23% de la producción mundial de cobre y que la cartera de inversión minera proyectada hacia 2034 supera los US$ 105.000 millones, de los cuales 21 proyectos por cerca de US$ 24.000 millones han ingresado a evaluación ambiental desde marzo, cuando asumió el actual Gobierno, representando 63% de toda la inversión evaluada en ese período.

El biministro reconoció además que la producción nacional de cobre acumula una caída de 7% este año, que atribuyó principalmente a la falta de nuevos megaproyectos y a la necesidad de reactivar la exploración, un efecto que dijo no se revertirá en el corto plazo.

Gobierno busca simplificar permisos para la minería

En materia regulatoria, Mas detalló que de los 400 permisos mineros existentes, 50 ya operan hoy como declaraciones juradas simplificadas, con la meta de llegar a 90 hacia fin de año y eliminar 40 permisos adicionales.

Mencionó también la reducción de exigencias para la exploración de menor escala, con el límite de sondajes sin autorización ambiental subiendo de 40 a 160 toneladas, y el umbral para la pequeña minería ampliándose de 5.000 a 40.000 toneladas, medidas que dijo apuntan a elevar la calidad del Estado y no a bajar estándares.

El biministro abordó además el desafío del capital humano, señalando que la minería chilena emplea hoy a cerca de 270.000 trabajadores directos y que la industria requerirá entre 30.000 y 50.000 nuevos trabajadores hacia fin de década, lo que planteó como un cuello de botella potencialmente más relevante que el financiamiento de los proyectos.

Mas propone un distrito minero sudamericano

Mas cerró su intervención con un llamado a ampliar la mirada más allá de las fronteras de Chile, proponiendo la conformación de un distrito minero sudamericano junto a Argentina, Perú y Bolivia, bloque que en conjunto concentraría cerca de 35% de la producción mundial de cobre y 43% de los recursos globales de litio.

“Estamos convencidos de que Chile puede actuar como plataforma logística, financiera, tecnológica y de servicios (…) La oportunidad real puede ser que constituyamos un distrito minero sudamericano a escala global. ¿Por qué no soñar?”, puntualizó.