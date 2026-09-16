Dólar retoma tendencia alcista al cierre de la sesión y roza los $960 tras decisión de la Fed junto a señales de una política más restrictiva

El dólar cerró la jornada rozando los $960 en Chile, después de llegar a cotizar en torno a $953 hacia la tarde, previo a la decisión de la Reserva Federal de subir su tasa de referencia.

En concreto, el billete verde tomó una tendencia alcista tras conocerse la subida de las tasas de interés de la Fed y cerró en $959,4.

Si bien el movimiento de 25 puntos base estaba ampliamente descontado por el mercado, la Fed entregó señales de que su política monetaria podría mantenerse restrictiva durante los próximos meses.

Reserva Federal mantiene una política monetaria restrictiva

La Reserva Federal llevó la tasa de fondos federales hasta un rango de 3,75% a 4,00%, en una decisión aprobada por unanimidad, con 12 votos a favor.

Como parte de esa decisión, la Junta de Gobernadores también aprobó por unanimidad un alza de un cuarto de punto porcentual en la tasa de interés pagada sobre los saldos de reservas, hasta 3,90%, y en la tasa de crédito primario, hasta 4,00%, ambas con vigencia desde el 17 de septiembre.

En su comunicado, el FOMC describió una actividad económica que se expande a un ritmo sólido, con un gasto interno que ha sido resistente pese a una incertidumbre elevada asociada, en parte, a los desarrollos geopolíticos.

El organismo destacó además un crecimiento fuerte de la productividad y una inversión de capital robusta, mientras la creación de empleo ha mantenido el ritmo del crecimiento de la fuerza laboral y la tasa de desempleo ha variado poco.

El analista de mercados de Capitaria, Agustín Vargas, explicó que el USDCLP reaccionó al alza y llegó a la zona de $959,7, después de una reunión de la Reserva Federal que, si bien dejó una subida de 25 puntos base ampliamente descontada, entregó señales de una política monetaria que podría mantenerse más restrictiva durante los próximos meses.

“El dot plot resulta relevante: la mediana de las proyecciones ubica la tasa en 4,1% para fines de 2026, lo que contempla una subida adicional de 25 puntos base, mientras que para 2027 también se proyecta una tasa de 4,1%. Al mismo tiempo, las proyecciones de inflación fueron revisadas al alza, con un PCE de 3,7% para este año y un Core PCE de 3,4%, reflejando que el proceso de convergencia hacia el objetivo de 2% todavía es lento”, detalló.

A eso, agregó que el mensaje de Kevin Warsh también fue relevante para las expectativas del mercado. El presidente de la Fed señaló que la inflación continúa demasiado alta y por demasiado tiempo, y que todavía no existe suficiente certeza de que la inflación subyacente esté alcanzando el 2% de manera oportuna:

“A esto se suma una economía que sigue mostrando fortaleza, con una proyección de crecimiento de 2,3% para 2026, mientras que la tasa de desempleo proyectada bajó a 4,1%. Warsh además destacó el aumento de las vacantes y de las horas trabajadas, mientras que los riesgos para la inflación se mantienen al alza y los riesgos para el mercado laboral están equilibrados”.

Rendimientos de los bonos del Tesoro siguen elevados

“Otro elemento que está siguiendo el mercado son las condiciones financieras. Warsh señaló que le resulta difícil considerar que sean restrictivas, una visión compartida por la mayoría del FOMC. Esto adquiere relevancia porque, pese al nivel actual de tasas, la Fed observa una economía que continúa creciendo, un gasto interno resiliente, una inversión de capital robusta y un mercado laboral que mantiene condiciones relativamente firmes”, especificó.

En paralelo, el analista indicó que los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen en niveles elevados, y que Warsh atribuyó este comportamiento a la fortaleza de la economía, una mayor competencia por el capital vinculada al aumento de la inversión y la geopolítica.

El Treasury a 10 años se ubicaba cerca de 4,96% tras la decisión, prácticamente sin cambios frente al nivel previo, mostrando que el mercado ya tenía una parte importante del movimiento incorporado.

Mercado cambiario ajusta sus expectativas

“Para el mercado cambiario, la lectura está pasando entonces por las expectativas de tasas más que por la decisión de hoy. Los operadores están ajustando sus apuestas hacia nuevas alzas: según los datos que se están siguiendo en FedWatch, existe actualmente alrededor de 50% de probabilidad de una subida en octubre, mientras que una nueva subida posterior se ubica en torno al 37%. Esta revisión de expectativas está dando respaldo al dólar y explica parte del movimiento del USDCLP hacia $959,7″, añadió.

“En este escenario, el tipo de cambio queda atento a tres variables principales: la trayectoria de las tasas estadounidenses, el comportamiento del dólar a nivel global y el cobre, mientras que los elevados rendimientos de los Treasuries agregan presión sobre las monedas emergentes.

“La señal que deja la reunión es que, con una inflación todavía elevada y una economía que conserva dinamismo, el mercado deberá seguir incorporando una Fed con menor espacio para relajar su política monetaria y con la puerta abierta a nuevas alzas durante 2026“, cerró.