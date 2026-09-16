¿Dólar a $1.000? Estudio afirma que es “perfectamente posible” y destaca al cobre, petróleo y dólar global como variables clave

El dólar en Chile ha vuelto a acercarse a una zona que históricamente genera especial atención entre inversionistas, empresas y consumidores. Tomando como referencia el dólar observado publicado por el Banco Central para el 15 de septiembre, de $957,53, la distancia hasta los $1.000 se redujo a solo $42,47, lo que en términos porcentuales significa que el tipo de cambio tendría que avanzar aproximadamente 4,44% desde su nivel actual.

Ese análisis, realizado por Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, cobra nueva relevancia tras la decisión de la Reserva Federal de esta semana, que subió su tasa de referencia 25 puntos base hasta un rango de 3,75% a 4,00% y proyectó, a través de su dot plot, una tasa de 4,1% tanto para el cierre de 2026 como para 2027, señal de una política monetaria que se mantendría restrictiva por más tiempo del anticipado.

El dólar en Chile reaccionó al alza tras el comunicado y llegó a cotizar sobre los $959, luego de mantenerse en torno a los $953 previo al comunicado.

¿Qué tendría que pasar para que el dólar llegue a $1.000?

La analista explicó que el movimiento hacia $1.000 es perfectamente posible, pero que el análisis histórico y estadístico muestra que para alcanzar nuevamente esa cifra probablemente sería necesario un deterioro adicional de las condiciones externas, más allá de lo que la sola decisión de la Fed puede generar por sí sola.

Según Santos, el petróleo ya representa una presión importante, pero el dólar global, el cobre y la volatilidad todavía se encuentran lejos de reproducir simultáneamente las condiciones observadas en episodios anteriores sobre esa barrera.

Desde 2022, el tipo de cambio ha cerrado 17 sesiones por sobre los $1.000 y ha cruzado esa barrera en tres episodios diferenciados: julio de 2022, cuando el dólar llegó a $1.008,81 con el índice del dólar en 108 puntos y el cobre en US$ 3,33 la libra; enero de 2025, cuando alcanzó $1.011,82 con un dólar global aún más fuerte, en 108,3 puntos, y una volatilidad baja, con el VIX cerca de 16; y abril de 2025, un episodio distinto, con el dólar global más débil, en torno a 100,9 puntos, pero con el VIX disparándose hasta cerca de 40,7, reflejando un shock de aversión al riesgo mucho más fuerte.

Santos remarcó que esto muestra que no existe una única receta para que el dólar en Chile llegue a $1.000: el nivel puede aparecer por una fuerte apreciación global del dólar, por una caída importante del cobre, por un aumento extraordinario de la aversión al riesgo o por una combinación de estos factores.

Petróleo, dólar global y cobre: las variables clave

Al comparar el escenario previo a la decisión de la Fed con esos episodios, la analista había detallado que el Brent se ubicaba en torno a US$ 105,7 por barril, por sobre los niveles registrados en los tres episodios anteriores, lo que confirma al petróleo como una fuente relevante de presión inflacionaria y de riesgo.

Sin embargo, el resto de las variables mostraba una situación distinta: el índice del dólar estaba cerca de 99,5 puntos, claramente por debajo de los cerca de 108 puntos de julio de 2022 y enero de 2025; el cobre cotizaba en torno a US$ 6,33 la libra, muy por sobre los niveles de esos episodios; y el VIX, cercano a 17,1 puntos, tampoco reflejaba un episodio de estrés comparable al de abril de 2025.

De acuerdo con Santos, el petróleo caro por sí solo probablemente no sea suficiente para llevar nuevamente el dólar a $1.000, y sería más consistente observar simultáneamente un fortalecimiento del dólar internacional junto con un deterioro adicional del precio del cobre, exactamente el tipo de combinación que el mercado empezó a evaluar tras el mensaje más restrictivo de la Fed.

Un análisis estadístico de XTB Latam Research, elaborado sobre las últimas 60 sesiones, permitió cuantificar los factores más relacionados con los movimientos diarios recientes del tipo de cambio.

El modelo logra explicar cerca de 63,9% de esa variación diaria, y solo dos variables resultan estadísticamente significativas: el cobre y el índice del dólar.

La analista precisó que la relación con el cobre es negativa, es decir, una caída del metal tiende a asociarse con una subida del dólar en Chile, dado que el país es uno de los mayores productores mundiales de cobre.

Bajo la metodología de shocks equivalentes a una desviación estándar, una caída adversa del cobre de aproximadamente 1,69% se asocia con un impacto estimado cercano a 0,34% sobre el tipo de cambio, mientras un fortalecimiento del índice del dólar de 0,31% se relaciona con una subida estimada de 0,23%.

Santos había planteado que una política monetaria estadounidense más restrictiva podría fortalecer al dólar internacional y, por esa vía, presionar al peso chileno, un escenario que el nuevo dot plot de la Fed, con una tasa proyectada de 4,1% hacia 2027, hace ahora más probable que antes de la reunión.

Dos escenarios que podrían llevar al dólar hacia $1.000

La analista describió dos caminos principales para que el tipo de cambio recorra la distancia que lo separa de los $1.000.

El primero, una combinación de un índice del dólar al alza y un cobre a la baja, es precisamente el que empezó a tomar forma tras la decisión de la Fed, en la medida en que la mayor expectativa de tasas más altas por más tiempo fortalece al dólar global.

El segundo sería un shock de aversión al riesgo, como una escalada geopolítica mayor, nuevas disrupciones energéticas o un episodio de estrés financiero, que fortalecería al dólar como activo refugio y presionaría simultáneamente a las monedas emergentes y a las materias primas.

Sobre la magnitud del movimiento necesario, Santos detalló que, desde 2020, se analizaron 1.484 ventanas móviles de cinco sesiones, de las cuales solo 44 registraron un avance igual o superior a 4,44%, equivalente a 2,96% de la muestra, lo que sitúa ese tipo de movimiento en torno al percentil 97 de las variaciones observadas.

Como referencia, el percentil 90 de las subidas a cinco sesiones se ubica cerca de 2,80%, el percentil 95 en 3,81% y el percentil 99 en torno a 5,74%, mientras la mayor subida registrada en cinco sesiones desde 2020 alcanzó aproximadamente 11,23%.

Dólar enfrenta resistencias en $980 y $1.000

Desde el punto de vista técnico, la analista señaló que el gráfico semanal del dólar en Chile mantiene una estructura alcista de largo plazo, con el precio sobre sus medias móviles relevantes.

En ese marco, identificó la zona de $980 como una resistencia intermedia, mientras el umbral de $1.000, y en particular el área de $1.014, se mantiene como la referencia técnica más importante al alza, un nivel que el impulso post-Fed podría acercar con mayor rapidez de lo previsto si el dólar global sostiene su fortaleza en los próximos días.

Santos concluyó que, incluso con el ajuste de la Fed ya incorporado, la fotografía general todavía tiene elementos que presionan al peso chileno sin ser definitivos, en particular el petróleo elevado, las tasas estadounidenses y la incertidumbre geopolítica, lo que hace que el escenario de $1.000 sea posible, pero no automático.