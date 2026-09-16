La UE propone que Canadá se convierta en su primer “miembro asociado” ante el deterioro de la relación con EE.UU.

(CNN) — La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” del bloque, una medida destinada a fortalecer sus economías frente a las crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos.

“En este nuevo mundo, debemos replantearnos urgentemente nuestras asociaciones y construir coaliciones globales en favor de nuestra resiliencia y nuestras democracias”, afirmó Von der Leyen.

“Me gustaría trabajar con usted para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la Unión Europea”, dijo Von der Leyen al primer ministro canadiense, Mark Carney, quien asistía a su discurso sobre el estado de la Unión en Estrasburgo, Francia.

En resumen, queremos llevar la relación con Canadá al nivel más alto posible”, declaró.

Canadá se encuentra actualmente inmersa en una guerra comercial con Estados Unidos, su principal socio comercial, lo que intensifica los esfuerzos por estrechar lazos con la Unión Europea. El presidente de EE.UU. Donald Trump también ha insistido repetidamente en que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos, una idea que Carney rechaza categóricamente.

Carney recibió una ovación de pie por parte de los legisladores europeos y tiene previsto intervenir ante el Parlamento Europeo el jueves.

En su discurso, Von der Leyen destacó los planes de cooperación en materia de fabricación inteligente, tecnología, defensa, ciberseguridad e inteligencia artificial. Asimismo, señaló que Canadá y la Unión Europea trabajarían en energía, minerales críticos y baterías.

No está claro qué otros elementos podría implicar la membresía asociada, ni si todos los países miembros de la UE apoyan la idea. Carney, por su parte, está impulsando la relación, declarando el domingo que Canadá busca una “alianza única con la Unión Europea”.

A pesar del contexto, Von der Leyen recalcó el miércoles que la decisión de unir fuerzas con Canadá “no es una alianza contra nadie más”, aunque la UE también ha sido víctima de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump a sus aliados durante el último año.

Esto es lo que sabemos sobre los crecientes lazos entre Canadá y la UE.

¿Por qué tiene sentido una asociación más estrecha entre Canadá y la UE?

Canadá, antigua colonia británica, comparte profundos lazos culturales e históricos con Europa y se asemeja a los modelos europeos en lo que respecta a su democracia parlamentaria, la atención médica universal y el bienestar social, entre otras cosas.

Canadá incluso comparte una pequeña frontera terrestre con Europa, a través de Dinamarca, en la isla de Hans, una pequeña masa de tierra situada frente a la costa noroeste de Groenlandia.

Si bien es probable que Canadá cumpla con los estándares políticos, económicos y legales para unirse al bloque, existe una barrera obvia: geográficamente no se encuentra en Europa.

Para ingresar en la UE, un país debe seguir un proceso estricto de varias etapas llamado adhesión, y su candidatura debe ser aprobada por unanimidad por los 27 estados miembros.

Existe una lista de países que esperan ingresar, y actualmente nueve países están reconocidos como candidatos para ser miembros de la UE.

Otros países europeos, como Noruega y Suiza, no son miembros formales de la UE, pero colaboran con el bloque en materia de comercio y fronteras abiertas. Sus acuerdos podrían servir de modelo para estrechar los lazos entre la UE y Canadá.

¿Cómo sería una “alianza única”?

Según un informe del Wall Street Journal publicado el fin de semana, entre los temas que han tratado funcionarios europeos y canadienses figuran: la reducción de las barreras comerciales; el tendido de cables submarinos que conecten Europa y Canadá; la reorientación de gasoductos para dar a Europa acceso al gas canadiense; la construcción de nueva infraestructura tecnológica y de inteligencia artificial; e incluso la concesión a los canadienses del derecho a vivir y trabajar en Europa sin visado.

En estas condiciones, Canadá tendría una relación con la UE sin precedentes para un país fuera de Europa. El embajador de la UE en Canadá declaró a la agencia Canadian Press la semana pasada que esta asociación sería diferente a cualquier otra existente, aunque sin ofrecer detalles al respecto.

Aún no se han anunciado públicamente los detalles sobre cómo podría ser una posible alianza. Sin embargo, hay indicios de que Canadá y la UE están estrechando sus lazos.

Antes del discurso de Carney, el Parlamento Europeo anunció que abrirá una nueva oficina satélite en Ottawa, subrayando su compromiso de “profundizar el diálogo político y la cooperación con Canadá”, según un comunicado de prensa.

Los aliados ya mantienen una importante relación comercial, que ha crecido de forma constante desde que entraron en vigor gran parte del Acuerdo Económico y Comercial Integral UE-Canadá en 2017. La UE es el segundo socio comercial más importante de Canadá.

El comercio bilateral de bienes y servicios alcanzó los 130.800 millones de euros (US$ 151.000 millones) el año pasado, según la Comisión Europea, lo que supone un aumento de más del 80 % en la última década. Las principales exportaciones de la UE a Canadá incluyen automóviles, maquinaria y productos farmacéuticos. Las exportaciones canadienses a Europa incluyen petróleo crudo, fertilizantes, minerales críticos y metales básicos.

¿Qué han dicho los líderes europeos?

Carney, exgobernador del Banco de Inglaterra, mantiene fuertes vínculos en Europa gracias a su trayectoria en el sector bancario, y ha cultivado sus relaciones con líderes europeos afines desde que se convirtió en primer ministro en marzo de 2025.

El año pasado, en París, durante su primer viaje oficial al extranjero como líder —que, curiosamente, no fue a Estados Unidos, rompiendo con la tradición moderna—, Carney describió a Canadá como “el más europeo de los países no europeos”.

Desde entonces, varios países de la Unión Europea han barajado la idea de que Canadá se una al bloque, incluido el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, quien en una ocasión calificó la posibilidad como “un matrimonio hecho en el cielo”.

Según se informa, Stubb y Carney se envían mensajes de texto a diario y son conocidos por aprovechar los viajes oficiales para salir a correr o jugar un partido de hockey sobre hielo.

En una entrevista concedida en abril a CBC News, socio informativo de CNN , Stubb afirmó que puede “imaginar una UE mucho más grande, y que si Canadá forma parte de ella o no, es algo que Canadá debe decidir”, y añadió que, dado que ambos países comparten valores similares, podrían “forjar una asociación estratégica realmente estrecha”.

“¿No sería maravilloso que Canadá fuera el estado número 28 de la Unión Europea en lugar del estado número 51 de los Estados Unidos?”, preguntó Stubb, según el Journal.

En marzo, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, planteó la idea de que Ottawa se uniera a la UE, al declarar en una conferencia que “quizás Canadá se adhiera en algún momento”, según la agencia Canadian Press.

Eso no significa que todos los líderes de la UE apoyen la candidatura de Canadá. Diez Estados miembros aún no han ratificado el acuerdo comercial que Canadá y la UE firmaron en 2016, que eliminó casi todos los aranceles preexistentes.

¿Qué acogida ha tenido la idea en Canadá?

Según datos recientes, los canadienses están mayoritariamente a favor de fortalecer las relaciones con la UE, aunque el apoyo a la adhesión plena sigue dividido.

Una encuesta realizada a principios de este mes por la empresa canadiense de sondeos Abacus Data reveló que alrededor del 80 % de los canadienses opinaron que Canadá debería profundizar la cooperación con la UE en materia de política exterior, defensa y prioridades económicas, lo que supone un aumento de 6 % con respecto a la última vez que se formuló la pregunta en febrero.

Según la encuesta, otro 56 % de los encuestados afirmó que Canadá tiene más en común con los países de la UE que con Estados Unidos. Casi la mitad (49 %) declaró que apoyaría la adhesión de Canadá a la UE, con un mayor respaldo entre los votantes de centro. Pierre Poilievre, líder del Partido Conservador de la oposición canadiense, calificó el esfuerzo de Carney por estrechar los lazos con la UE de “fuera de lugar”, en una publicación en X tras la publicación del informe.

“Jamás seremos el estado número 51 de EE.UU. Y jamás seremos el estado número 28 de la UE.”

Con información de Hanna Ziady, de CNN.