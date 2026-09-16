Diputada Ximena Ossandón propone rebautizar la Región Metropolitana en honor al general Baquedano

La diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, reveló este miércoles que tiene lista una propuesta para cambiar el nombre de la Región Metropolitana a uno en honor al general Manuel Baquedano.

La parlamentaria sostuvo que la denominación actual de la RM no representa la historia del país y afirmó que la iniciativa será presentada pronto en el Congreso Nacional.

“Tengo un proyecto que quiero presentar luego. Es bien ambicioso, pero es para cambiarle el nombre a nuestra Región Metropolitana, relacionándola con el general Baquedano, como tenemos la de O’Higgins, como tenemos la de Ibáñez del Campo”, reveló en Radio Infinita.

Fue en esa línea que la militante de RN expuso que el nuevo nombre de la zona administrativa pasaría a ser “Región Metropolitana del General Baquedano”, según la propuesta.

“Porque él fue una persona muy importante, fue general en jefe en la Guerra del Pacífico y yo creo que lo merece, ¿no es cierto? Y nuestra Región Metropolitana es como nada, pero Región Metropolitana del General Baquedano me parece que haría honor incluso a nuestra historia. Y no solo Metropolitana, porque Metropolitana no significa nada”, sostuvo.

Asimismo, explicó que, pese a que el proyecto estaba “listo hace un tiempo para llegar y presentar”, prefirió esperar un momento político adecuado a raíz de la discusión por la reinstalación del monumento a Baquedano.

“El proyecto lo tenemos listo hace un tiempo, para llegar y presentar, pero justamente queríamos ver qué pasaba con esto de que vuelva el general Baquedano (a Plaza Baquedano), en gloria y majestad, y que se le rindan todos los homenajes”, señaló.

“Cuando tú lo analizas, fue un político muy importante, fue un general en jefe de las Fuerzas Armadas muy importante en la Guerra del Pacífico. En consecuencia, como nuestra región se llama Región Metropolitana, que para mi gusto no evoca nada de nuestra historia, me encantaría que tuviera el nombre del general Baquedano nuestra región“, agregó.

Las declaraciones de Ossandón se da en medio de las últimas etapas de la reinstalación del monumento en Plaza Baquedano.